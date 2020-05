MacBook Pro 14 pollici previsto in arrivo nel 2021

Molti erano pronti a scommettere che l’ultimo aggiornamento Apple avrebbe portato un MacBook Pro 14 pollici, ora però sembra che questo portatile arriverà solo nel 2021. In effetti le anticipazioni erano cominciate a circolare subito dopo la presentazione di MacBook Pro 16 pollici (qui la recensione di macitynet).

Considerando il refresh con un leggero incremento della diagonale del display sul modello top, era lecito attendersi altrettanto per un aggiornamento hardware del modello più compatto. Ma così non è stato perché Apple ha scelto di aggiornare processori, RAM, unità SSD mantenendo invariata la dimensione dello schermo.

Anche l’affidabile Ming Chi Kuo ha più volte indicato in arrivo un nuovo portatile professionale Apple con schermo da 14”. In alcuni report questa macchina sembra rientrare tra i computer e gli iPad che la multinazionale di Cupertino lancerà in futuro con schermi mini LED. In totale sei prodotti attesi tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo.

L’ultima anticipazione pubblicata in rete che punta a un MacBook Pro 14 pollici nel 2021 arriva da un misterioso account Twitter battezzato L0vetodream. Anche se nulla è dato sapere sulla persona che gestisce questo account, in passato tramite brevi post ha previsto correttamente diverse novità in arrivo da Apple prima di chiunque altro.

in my dream MBP14 next year — 有没有搞措 (@L0vetodream) May 11, 2020

Questo è successo per esempio con iPhone SE e anche con gli iPad Pro 2020 di ultima generazione. Non viene fornito alcun dettaglio aggiuntivo sul portatile ma, considerando l’accuratezza delle anticipazioni precedenti, è opportuno tenere in considerazione le tempistiche indicate.

In ogni caso sempre più fonti indicano l’esistenza di un progetto interno di Apple per creare un MacBook Pro 14 pollici: tenendo presente che Apple solitamente rinnova i suoi prodotti con cadenza annuale e che il refresh è appena avvenuto, appare sempre più probabile che l’introduzione avverrà nel 2021.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di MacBook, Mac e iPad sono disponibili ai rispettivi collegamenti.