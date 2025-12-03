Snowy fa brillare il Mac con luci di Natale e neve da sogno

Avreste mai creduto di poter addobbare il Mac per Natale con lucine intermittenti e fiocchi di neve? E non dovete spendere neppure un Euro: scaricando l’app Snowy infatti potete aggiungere un tocco di allegria natalizia nell’interfaccia del computer attraverso una serie di effetti animati per nulla impattanti sulle prestazioni e con tanto di sfondo festivo ispirato a un vecchio design Apple che in questa occasione casca proprio a fagiolo.

Il design Aqua

Aqua era la GUI di Mac OS X degli anni 2000, caratterizzata da un design lucido e semitrasparente ispirato appunto all’acqua. Trovate qui sopra una foto di repertorio per darne soprattutto un’idea alle nuove generazioni che non hanno (purtroppo) mai avuto a che farne, anche alla luce del nuovo Liquid Glass che per certi versi appare come il successore di questa antica interfaccia.

Sebbene con intenzioni diverse (acqua ieri, vetro oggi), trasparenze e riflessi già all’epoca permettevano di creare un’interfaccia tridimensionale e “liquida”: elementi iconici come i bottoni rossi, gialli e verdi delle finestre, simili a un semaforo, gestivano la chiusura, la minimizzazione e l’ingrandimento delle finestre. E poi c’era il Dock, una delle innovazioni più significative di Aqua: una barra in fondo allo schermo dove gli utenti potevano accedere rapidamente ad applicazioni, documenti e cartelle, con animazioni fluide e icone che mostravano la loro funzione.

Oltre all’aspetto, Aqua si concentrava anche sulle dinamiche dell’interfaccia, come gli effetti visivi fluidi durante le transizioni e le interazioni, rendendo l’esperienza utente più coinvolgente.

Nel corso degli anni, il design di Aqua è diventato più piatto e minimalista in risposta alle nuove tendenze di design, ma i suoi principi di base di fluidità e interazione chiara sono stati mantenuti in macOS e li ritroviamo anche nelle interfacce di iPhone e iPad.

Installazione e avvio di Snowy

Come dicevamo il design di Aqua si può ripristinare per Natale attraverso lo sfondo a tema incluso con Snowy, l’app gratuita che come dicevamo porta l’atmosfera natalizia nell’interfaccia del Mac.

Pesa 20 MB e per poterla usare serve macOS 15.6 o una versione successiva del software. La potete scaricare sia dal Mac App Store che dal sito web dello sviluppatore, dove potete anche visualizzare un’anteprima animata dell’effetto che si ottiene.

Una volta installata, si aggiungerà una icona nella barra dei menu dalla quale poter configurare gli effetti in base al proprio gusto.

Personalizzazione

Se lasciato con le impostazioni predefinite, l’effetto neve è anche quello più invasivo. Per questo motivo può essere attivato e disattivato in qualsiasi momento, e si può anche scegliere se mostrare la neve sempre in primo piano oppure nasconderla dietro le finestre delle applicazioni aperte per non interferire con il lavoro.

Anche la densità della neve è regolabile per creare un un effetto più intenso o più delicato a seconda del mood del momento.

Oltre alla neve, Snowy consente di aggiungere luci di Natale sul desktop decidendo il colore e il pattern tra twinkle (lampeggiamento), wave (movimento ondulato), steady (luce fissa) e classic (stile retrò 16-bit).

Infine, lo sfondo a tema si chiama Aqua Winterscape e raffigura un albero di Natale decorato con elementi ispirati ai controlli delle finestre in stile Aqua dei Mac. Se non vi piace potete disabilitarlo per tornare ad utilizzare il vostro mantenendo però luci e neve digitali.

Altre app

