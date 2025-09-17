Cinquanta sfumature di vetro, come attivare le icone trasparenti di iOS 26

Se l’effetto vetro di iOS 26 vi piace, allora vi spieghiamo come attivarlo sui vostri dispositivi, datosi che per impostazione predefinita Apple ci va cauta abilitando solo l’effetto al vetro meno profondo.

Quello cominciato il 15 settembre 2025 infatti è il secondo cambiamento epocale per l’interfaccia grafica dei dispositivi Apple: se guardiamo agli iPhone e agli iPad, sono passati più di dieci anni dall’ultimo importante aggiornamento visivo.

La storia in breve

Il primo grande cambiamento da questo punto di vista avvenne nel 2013, dopo sette anni di skeuomorfismo, uno stile fortemente voluto da Steve Jobs in cui si imitavano oggetti reali (ricordiamo ad esempio la libreria in legno nell’app Books o la texture in pelle per l’app Contatti) per rendere l’esperienza più familiare in tutta l’interfaccia.

Con iOS 7 iniziava invece quella che fu definita la rivoluzione Flat attraverso un’interfaccia nata dalle mani di Jony Ive in cui le icone diventano piatte, colorate, con trasparenze e effetti “parallax”. Fino ad oggi questo era stato il cambiamento più drastico (e discusso) nella storia del sistema operativo Apple.

Se infatti è vero che dal 2017 sono stati introdotti importanti novità grafiche – vedasi la modalità scura di iOS 13, i widget sulla Home a partire da iOS 14 e le icone colorate, la modalità scura per ogni app e i widget interattivi di iOS 17 – soltanto con iOS 26 viene nuovamente introdotto un linguaggio visivo che agisce molto in profondità: ci riferiamo al design Liquid Glass, con le sue icone trasparenti, gli effetti lucidi e l’effetto vetro in tutta l’interfaccia.

Come dicevamo dopo aver installato iOS 26 e iPadOS 26 il cambiamento si nota, ma non completamente perché l’effetto vetro al 100% va abilitato manualmente.

In questo articolo vi spieghiamo di cosa si tratta e come attivarlo, mostrandovi un confronto tra il prima e il dopo sui nostri iPhone.

Cosa cambia con lo stile Vetro

A differenza delle classiche icone colorate o delle versioni scure introdotte in iOS precedenti, il nuovo stile Vetro rende le icone e i widget semi-trasparenti, simulando lastre di vetro con effetto lucido ai bordi.

Partiamo innanzitutto col dire che al momento esistono due varianti principali:

quello Chiaro in cui le icone sono semi-trasparenti con una leggera tinta scura, lasciando intravedere lo sfondo sottostante.

in cui le icone sono semi-trasparenti con una leggera tinta scura, lasciando intravedere lo sfondo sottostante. quello Scuro dove le icone appaiono più scure e marcate, ma mantengono comunque un certo grado di trasparenza.

Selezionando Auto lo stile Vetro alterna una o l’altra in base alla modalità Chiara o Scura del sistema attiva in quel momento.

Come attivare le icone trasparenti su iPhone o iPad

Se volete provare, fate così:

toccate e tenete premuto su una zona vuota della schermata Home finché le icone iniziano a vibrare;

della schermata Home finché le icone iniziano a vibrare; in alto a sinistra, toccate il tasto di Modifica (+) ;

; quindi selezionate l’opzione Personalizza dal menu che appare;

dal menu che appare; nella barra degli strumenti in basso, toccate l’opzione Vetro ;

; a questo punto potete scegliere tra le modalità Chiaro, Scuro o Auto.

Come personalizzare l’effetto Vetro

Non è finita qui. Oltre a scegliere tra modalità scura e chiara, potete affinare ulteriormente l’effetto finale:

toccando l’icona del sole (in alto a sinistra) per oscurare lo sfondo e migliorare la leggibilità delle icone;

toccando l’icona con i due quadrati (in alto a destra) per nascondere i nomi delle app e aumentare la dimensione delle icone.

Potete anche attenuare ulteriormente l’effetto dall’app Impostazioni in Accessibilità > Schermo e dimensioni testo regolando a piacimento gli interruttori per le opzioni Riduci trasparenza e Aumenta contrasto.

Nelle immagini che trovate in questo articolo abbiamo preso come esempio di riferimento il vetro chiaro, ma ognuna di queste regolazioni può essere applicata anche alla modalità vetro scuro.

Cosa succede adesso

Quando siete soddisfatti dell’aspetto, toccate in un punto vuoto della schermata per uscire dalla personalizzazione. Le modifiche verranno salvate automaticamente.

Da questo momento in poi il nuovo stile sarà applicato non soltanto alla schermata Home ma in tutto il resto dell’interfaccia compresi la Libreria app, il menu di condivisione, l’app delle Impostazioni, i Widget e i Suggerimenti di Siri.

Come fu per il passaggio dallo skeumorfismo al design flat, è altamente probabile che il nuovo stile Vetro non piacerà a tutti. Tuttavia chi ama l’estetica minimale o cerca un’interfaccia pulita e priva di colori invadenti, probabilmente lo troverà perfetto.

