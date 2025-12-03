Bending Spoons ha comprato la piattaforma di eventi Eventbrite

L’italiana Bending Spoons non si ferma e dopo Evernote, Vimeo, WeTransfer e AOL, ora è il turono della piattaforma di eventi Eventbrite, transazione interamente in denaro per un valore pari a circa 500 milioni di dollari.

L’intesa prevede che gli azionisti di Eventbrite ricevano 4,50 dollari per ogni azione posseduta, pagamento che corrisponde all’82% rispetto al prezzo medio ponderato per volume delle azioni di Eventbrite degli ultimi 60 giorni alla chiusura del mercato il 28 novembre 2025.

Il completamento dell’acquisizione dovrebbe avvenire entro la prima metà del 2026, a conclusione dell’operazione Eventbrite diventerà una società privata e le azioni verranno delistate.

Eventbrite, come accennato, è una piattaforma specializzata nella ricerca, promozione e acquisto di biglietti per eventi dal vivo. Julia Hartz, co-fondatrice, amministratrice delegata e presidente esecutivo del sito ha dichiarato: “Non c’è mai stato un momento più importante per riunire il mondo nella vita reale. Guardando avanti, trovo stimolanti la velocità, le risorse e la capacità innovativa di Bending Spoons per spingere Eventbrite nel suo prossimo capitolo di vita”. E ancora: “Eventbrite ha contribuito a sbloccare qualcosa di profondamente umano: il bisogno di riunirsi».

Per l’azienda italiana si tratta, come accennato, dell’ennesima acquisizione, un mosaico che pian piano si sta componendo e vede diverse tessere legate alla vita digitale degli utenti.

«Per due decenni, Eventbrite è stata in prima linea nell’economia delle esperienze. Unirsi a Bending Spoons accelererà l’innovazione», ha dichiarato il CEO di Bendig Spoons Luca Ferrari, indicando alcune priorità: “Sviluppo di una funzionalità di messaggistica dedicata, l’introduzione dell’IA per facilitare la creazione di eventi, il miglioramento della ricercabilità, e la creazione di un sistema per il mercato secondario dei biglietti».

Dall’app Immuni all’espansione globale

Bending Spoons conta sulla sua piattaforma di tecnologie proprietarie e competenze per lanciare o acquisire prodotti digitali, e poi svilupparli ulteriormente e scalarli. Dalla sua fondazione nel 2013, l’azienda ha servito mezzo miliardo di persone in tutto il mondo, e i suoi prodotti vengono utilizzati da 100 milioni di persone ogni mese. Lo sviluppatore con sede a Milano è diventato celebre in Italia anche per aver sviluppato l’app Immuni impiegata per ridurre contatti e contagi durante la pandemia Covid del 2020.

