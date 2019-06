Sogni il monopattino elettrico? Ninebot By Segway ES2 su Amazon è in sconto

Se siete rammaricati di non avere centrato l’offerta speciale sul Ninebot by Segway ES2 che abbiamo segnalato qualche giorno fa, l’occasione ritorna: uno dei migliori monopattini elettrici del momento nella fascia consumer, su Amazon è venduto a solo 412 euro,

Ninebot by Segway ES2 è un mezzo estremamente attuale che va a collocarsi in una nicchia in estrema crescita come spiegato in questo interessante del Corriere della Sera da cui si percepisce chiaramente come la “micro mobilità” sia oggi un tema dominante. Ninebot by Segway ES2 è il successore del ES1 rispetto al quale è identico esteticamente e dimensionalmente, con solo qualche diversità dal punto di vista funzionale e delle prestazioni. Queste le specifiche essenziali

Velocità massima fino a 25 Km/h con cruise control

Autonomia di 25 km

Peso di 12.5 k

Fanale anteriore e posteriore a LED

Ruota anteriore e posteriore ammortizzate

Freno elettrico (dotato di sistema anti bloccaggio) e freno meccanico

Display multifunzione

tre modalità di corsa

resistenza all polvere e alla pioggia

connessione Bluetooth e app compatibile con iPhone

Peso di 12,5 Kg

La potenza massima del motore è 300W, la ricarica avviene in due ore e mezza. Essendo pieghevole si può trasportare facilmente in un mezzo pubblico. Un pendolare potrebbe facilmente portarlo con sé sul treno e usarlo per fare due o tre km senza fatica e molto rapidamente. Grazie all’applicazione per iPhone potrete anche avere statistiche sulla vostra “tratta” (velocità e autonomia), protezione da uso non autorizzato, dati diagnostici ed eventuale aggiornamento firmware.

Ricordiamo che Segway, oggi controllata da Ninebot, azienda finanziata da Xiaomi ma ora indipendente e una delle realtà di maggior peso al mondo nel campo della micromobilità, con il Ninebot by Segway ES2 offre un prodotto che si può già utilizzare in Italia

Questo robusto e funzionale mezzo di trasporto prodotto da una azienda che è nata proprio per costruire mezzi di trasporto come questi, viene venduto ad un prezzo ufficiale. Da qualche tempo viene saltuariamente offerto scontato, con Amazon che detta il prezzo e tutti gli altri ad inseguire. Dopo essere risalito a quota 550 euro e poi essere uscito dal magazzino, ora è presentato ad appena 412 euro che è il prezzo minimo cui viene venduto in commercio, salvo uno sconto nel carrello (di 20 euro) che era stato applicato qualche giorno fa.

A questo prezzo, dopo che su Amazon è sparito (in vista del lancio del nuovo Xiaomi Mi Scooter Pro) Xiomi Mi Scooter, si tratta di gran lunga del più qualificato e apprezzato scooter oggi in commercio in questa fascia di prezzo.

Poiché le offerto Amazon variano in continuazione, questa offerta potrebbe non essere più disponibile quando leggerete. In questo caso vi consigliamo diconsultare la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.