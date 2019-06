Microsoft vuole mettere un tasto dedicato a Office nelle tastiere

Non sono cambiate per anni, ma prossimamente le tastiere per i computer Windows potrebbero differenziarsi ulteriormente da quelle per Mac con il possibile arrivo di un nuovo tasto dedicato a Office.

Svolgono lo stesso compito fin dagli albori dell’informatica moderna, ciò nonostante le differenze tra le tastiere dei Mac e quelle dei PC Windows esistono da sempre, creando perplessità e anche qualche grattacapo per gli utenti che, per diverse ragioni, vogliono usare una tastiera di un sistema su un computer del versante antagonista.

Le differenze più eclatanti sono concentrate nei tasti immediatamente a destra e sinistra della barra spaziatrice, dove Apple e Microsoft hanno scelto di posizionare i pulsanti dedicati ai rispettivi sistemi operativi. Proprio qui Microsoft starebbe studiando di inserire un nuovo tasto dedicato a Office, saggiandone la reazione degli utenti con prove e tester.

Più precisamente la multinazionale di Redmond sembra stia valutando di sostituire il tasto Windows a destra della barra spaziatrice, con la possibilità di sostituire anche il tasto menu. In questo articolo riportiamo un fotomontaggio del possibile nuovo tasto pubblicata su Twitter dall’utente che si firma WalkingCat.

Nelle prove e nei test in corso, di cui circolano dettagli in rete, il tasto dedicato a Office è impiegato per offrire scorciatoie all’interno delle app di produttività della Suite Microsoft Office, per esempio per condividere al volo i file. Per partecipare al test occorre possedere un account Microsoft, indipendentemente che sia per la scuola o il lavoro.

Gli utenti che fanno parte di questa ricerca devono rispondere ad alcune domande. Tra queste, oltre alla desiderabilità di un nuovo tasto dedicato a Office, Microsoft sonda il terreno per la funzione che dovrebbe essere associata e anche se gli utenti gradirebbero o meno avere a disposizione questo nuovo pulsante anche nelle tastiere per computer portatili.

Questo articolo di Macitynet spiega come adattare le tastiere Windows per usarle su Mac.