Solo 0,01 euro per una Micro TF SD Card su AliExpress

No, non si tratta di un errore di battitura, su AliExpress è possibile acquistare una Micro TF SD Card a partire da solo 1 centesimo di euro, e con spedizione gratuita.

L’offerta è però al momento riservata ai soli nuovi utenti, ovvero coloro che non hanno mai acquistato dall’e-commerce orientale.

I tagli disponibili vanno dagli 8 ai 64 GB e mantengono tutti un prezzo di solo 0.01 euro, mentre i tagli da 128 e da 256 GB costa rispettivamente 0,98 e 3 euro, prezzo comunque incredibilmente bassi.

Nello specifico si tratta di card MicroSDXC classe C10 U1, quindi perfetta per l’archiviazione ma anche per la ripresa e la scrittura su scheda di video fino al formato 4K. La confezione include anche un adattatore standard SD, per utilizzare la scheda anche su slot di alloggiamento più grandi.

Anche la spedizione è gratuita quindi nonostante una spesa che può essere anche solo di 1 centesimo, non spenderete nulla per il trasporto della merce, che dovrebbe impiegare più o meno circa un mese per raggiungere l’indirizzo del destinatario.

Se vi dovesse servire una scheda SD e non avete mai acquistato da AliExpress, questa è un’offerta che non potete. Le Micro TF SD Card sono in vendita cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.