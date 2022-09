TP-Link, tour nello stand IFA 2022 dedicato a casa smart e connettività

TP-Link presenta le sue innovazioni tecnologiche della linea smart home e consumer a IFA 2022, manifestazione in corso dal 2 al 6 settembre a Berlino. La prima novità riguarda la famiglia Tapo, che si amplia con termostato, campanello e sensore, tutti rigorosamente smart.

I prodotti Tapo per la casa intelligente, dotati di controllo via app e compatibili con i principali assistenti vocali vanno così ad affiancarsi ai dispositivi già offerti, come la lampadina smart Tapo L530E. A IFA 2022 arrivano così da TP-Link anche il campanello smart Tapo D230S1, la videocamera Tapo C225, il sensore di movimento T100, il termostato intelligente T315 e infine lo smart hub H100.

E così, per chi vive spesso fuori casa, ma non vuole rinunciare alla possibilità di tenere d’occhio gli spazi domestici, sia interni che esterni, il campanello D230S1 è una soluzione interessante. Combinando anche le funzioni della videocamera C225 è possibile monitorare l’ingresso della propria abitazione anche da remoto.

Ancora, grazie alla collaborazione tra il sensore T100 e l’hub intelligente H100 la casa diventa “interattiva”. Infatti, tramite l’app Tapo, sarà possibile sfruttare il sensore per impostare azioni come l’accensione automatica delle lampadine quando si entra nella stanza, oppure attivare un allarme da 90dB attraverso l’hub intelligente per scoraggiare tentativi di effrazione.

Tra gli altri prodotti presentati da TP-link a IFA 2022, anche il termostato intelligente T315 che può regolare la temperatura interna degli ambienti in base a misurazioni precise di calore/freddo e umidità, oppure in base a intervalli preimpostati programmati nel monitor.

Ancora, TP-Link mostra in fiera:

Tapo L530E, la lampadina smart LED con consumo di 9W che offre luminosità equivalente a quello di una lampadina a incandescenza da 60W;

Archer AXE200 Omni, il Router Wi-Fi 6E in grado di raggiungere velocità combinata delle 3 bande fino a 11Gbps;

Deco XE200, il Sistema Mesh che incorpora lo standard Wi-Fi 6E e la tecnologia AI-Driven Mesh, per l’ottimizzazione degli stream dati. Grazie alle 16 antenne ad alto guadagno è infatti possibile creare una rete con copertura fino a 1900mq (confezione da 2 unità) e una capacità di oltre 200 dispositivi.

Per tutte le notizie che ruotano attorno ad IFA 2022, e le presentazioni che lì avranno luogo, il link da seguire è direttamente questo.