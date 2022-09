Apple Watch 8 misurerà la temperatura ma non come ti aspetti

Apple prevedeva di implementare il sensore per la temperatura corporea già in Apple Watch 7, ma a causa delle complicazioni subentrate per l’indispensabile algoritmo per rilevare la febbre, è stata costretta a posticiparlo in Apple Watch 8 di cui sarà una delle caratteristiche hardware e software di punta del prossimo modello; ciò nonostante, almeno inizialmente, il sensore di temperatura di Apple Watch 8 non potrà funzionare come molti si aspettano, vale a dire non potrà rilevare se l’utente che lo indossa abbia o meno la febbre.

Il problema è chiaramente presentato nel brevetto depositato di Apple per un sistema che, guarda caso, permette di rilevare la temperatura corporea esatta assoluta. Questo tramite un dispositivo indossabile dotato di sensore dedicato che negli schemi è identico ad Apple Watch.

La pelle cambia rapidamente temperatura in base all’ambiente circostante, così risulta impossibile determinare la temperatura corporea assoluta a partire esclusivamente dalle multiple rilevazioni del sensore. Occorre sviluppare un sofisticato algoritmo ad hoc in grado di stabilire la misurazione assoluta a partire dai dati raccolti.

Anche le fonti più attendibili per le anticipazioni Apple, Mark Gurman di Bloomberg e The Wall Street Journal concordano. Il sensore temperatura sarà uno dei cavalli di battaglia per la presentazione e il lancio di Apple Watch 8: nessuno ormai ha più dubbi al riguardo. Con nonostante, almeno inizialmente, Apple non potrà offrire agli utenti la funzione di avviso e notifica se l’utente ha la febbre.

Piuttosto il nuovo sensore temperatura di Apple Watch 8 verrà sfruttato per offrire due nuovi funzioni al debutto: il monitoraggio più accurato anche nelle previsioni per il ciclo mestruale e fertile delle donne, oltre che per modelli più accurati per il monitoraggio del sonno.

Scopriremo tutto nella presentazione Apple del 7 settembre: dove sono attesi iPhone 14 e iPhone 14 Pro, insieme alla gamma Apple Watch 8 e Apple Watch Pro. Come sempre Macitynet seguirà il keynote con la trascrizione in italiano in diretta con tutte le novità hardware e software in arrivo.