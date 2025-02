Solo 10 € Windows Office per PC e Mac a San Valentino

Pubblicità

Per San Valentino 2025 date un po’ di amore alla vostra produttività. Come? magari anche solo aggiornando a Microsoft Office 2021 e Windows 11 può fare la differenza. E in tal caso le offerte di Godeal24 per San Valentino sono l’occasione perfetta per ottenere le licenze a vita per entrambi i software a partire da soli 10 €.

Per dire: una licenza a vita per Microsoft Office Professional 2021 per Windows vi costa solo 35,24 € (invece di 249€) .

Gli utenti Mac possono invece ottenere licenze a vita per Microsoft Office 2019 Home & Business per Mac a partire da 39,99€ (invece di 229€) . Anche se meno recente, Office 2019 per Mac include applicazioni essenziali come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, sufficienti per redigere documenti importanti, gestire le finanze, creare presentazioni e organizzare email e calendario. Tenete conto che questa licenza copre un dispositivo Mac e dura quanto il ciclo di vita del computer.

Acquisti per il nuovo anno: Microsoft Office a vita a partire da 15 €

Potete anche ottenere una licenza a vita per Microsoft Office Home & Business 2024 a 169,99 € e risparmiare fino a 100 €. È l’ultima versione di MS Office per Mac, con svariate funzionalità AI che aiutano a fare brainstorming, editing e anche a completare i vostri scritti. Per dire, l’AI in PowerPoint offre suggerimenti per il design, mentre quella di Excel genera grafici e identifica tendenze nei dati inseriti. Senza poi dimenticare gli strumenti collaborativi che facilitano il lavoro di squadra.

Prezzo speciale per il nuovo MS Office 2024

Poiché il supporto per Microsoft Windows 10 terminerà a ottobre 2025, questo potrebbe essere un buon momento per aggiornare il sistema operativo e garantire un futuro al computer mettendoci dentro Windows 11 Pro.

Grazie alla Godeal24 Winter Sale potete ottenere una licenza a vita per Windows 11 Professional a soli 13,25€ (invece di 199€) . Questa offerta è disponibile per un periodo limitato e vi consente di ottenere l’ultima versione avanzata del sistema operativo di punta di Microsoft a un prezzo imbattibile.

Licenze Windows a vita e genuine a partire da 6 €

Pacchetti scontati del 62% (Codice coupon “MAC62”)

Fino al 50% di sconto su altri Windows e Office! (codice coupon “MAC50”)

Offerte all’ingrosso, prezzi imbattibili

Altri strumenti per MAC al miglior prezzo

Su Godeal24 potete risparmiare tempo e denaro con licenze Microsoft scontate, software di sicurezza IT di livello superiore e altri strumenti per computer. Ottenete Windows OS e MS Office a un prezzo imbattibile.

Approfittate dello shopping senza stress grazie alla consegna digitale di Godeal24, che invia il software direttamente alla vostra email pochi secondi dopo l’acquisto. Inoltre, con una valutazione TrustPilot positiva al 98% e supporto tecnico esperto 24/7, potete essere certi della qualità del prodotto che acquistate.

Godeal24 promette di offrire supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e un servizio post-vendita a vita, assicurandovi che possiate usare il prodotto senza problemi!

Contattate Godeal24: [email protected]