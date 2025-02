Billa Gates smise con le canne e così inventò Windows

Pubblicità

Nella biografia di Walter Isaacson dedicata a Steve Jobs, quest’ultimo nel 2011 aveva dichiarato di considerare Bill Gates “limitato e privo di immaginazione”, e che forse “sarebbe stato un uomo migliore se da giovane avesse provato l’Lsd e vissuto in un ashram indiano” (riferimento al fatto che da giovane Jobs frequenta l’ashram di Neen Karoli Baba, un sadhu devoto del dio Hanuman e seguace del Bhakti Yoga).

Il sito The Indendepent riporta però che nel suo nuovo libro di memorie, Gates riferisce di sue esperienze con gli acidi, di avere fatto uso di droghe ricreative in gioventù, e confermato di aver fumato marijuana al liceo, spiegando: “Pensavo che forse sarei stato figo e che qualche ragazza avrebbe pensato che fosse interessante. Non ha funzionato, così ho smesso”.

A 20 anni, quando iniziò a lavorare seriamente alla Microsoft insieme a Paul Allen, smise di pensare a fumo e affini. Gates ha spiegato che uno dei motivi che lo ha portato a smettere di assumere droghe è stata la paura di danneggiare la memoria: “Un’altra cosa della mia personalità è che mi piace che la mia mente lavori e sia molto logica”, ha spiegato Gates. “Così ho smesso… mi rendeva la mente confusa, sia durante che il giorno dopo”.

Tornando a Steve Jobs, che sicuramente ignorava il passato uso di droghe da parte di Gates, quest’ultimo ha risposto alla battuta del co-fondatore di Apple: “Ho preso il gruppo sbagliato. “A me è toccato il gruppo dei coder e a questo ragazzo quello del marketing e del design, quindi buon per lui. Perché i suoi talenti e i miei, a parte il fatto di essere un leader energico e di spingersi oltre i limiti, non si sovrapponevano molto”.

Jobs e Gates hanno sempre avuto un rapporto di amore-odio quando il co-fondatore di Apple era in vita. Gates ha sempre riferito di essere stato un ammiratore dei tanti talenti dell'”avversario”: «Jobs non avrebbe saputo il significato di una riga di codice; la sua capacità di pensare al design, al marketing e a cose del genere… invidio queste capacità. Non sono alla sua altezza”.

Gates ha riferito ancora di essere un fan di “Come cambiare la tua mente” di Michael Pollan, libro sulle droghe psicodeliche e dei possibili usi contro patologie quali le dipendenze, l’emicrania, le fasi acute della depressione. “Ritengo affascinante l’idea che alcune di queste droghe che influenzano la mente possono essere d’aiuto con la depressione e disturbi ossessivi-compulsivi. Ovviamente serve prudenza e parliamo di qualcosa di molto diverso dall’uso ricreativo”.

