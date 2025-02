Tesla Cybertruck si schianta con guida autonoma FSD v13

Con il passaggio dalla versione v12 alla v13 la guida autonoma Tesla FSD con supervisione è migliorata molto, come dimostrano numerosi video YouTube pubblicati in USA, ma un incidente avvenuto a un Cybertruck risolleva le polemiche.

Il Cybetruck di Jonathan Challinger, sviluppatore software nel settore aerospaziale, viaggiava sulla corsia di destra in modalità guida autonoma Tesla FSD versione 13.2.4, quindi una delle più recenti. Le telecamere dell’auto e il sistema di guida non hanno riconosciuto il restringimento della carreggiata, con la fine della corsia di destra che si inseriva in quella di sinistra.

Cybertruck ha proseguito per alcuni metri senza rallentare nella corsia di destra che stava per finire, andando a sbattere contro un palo di illuminazione, a dire il vero posizionato in modo piuttosto strano. Challinger spiega che la corsia di sinistra era completamente libera, non c’erano auto in arrivo, ma Cybetruck non ha rallentato e nemmeno sterzato per evitare il marciapiede e poi il palo.

Nel suo post su X il proprietario di Cybertruck ammette di non aver mai sentito parlare finora di alcun incidente verificatosi con Tesla FSD V13. Challinger ammette che il suo errore è stato quello di essersi fidato troppo, avvertendo gli altri prorpietari di Tesla di non fare lo stesso e di rimanere sempre vigili

Le versioni precedenti della guida autonoma Tesla FSD mostravano limiti evidenti, inducendo il guidatore a prestare attenzione costante pronto per intervenire. Invece il balzo nella qualità di guida rilevato dalla versione V13 e successive ha spinto più proprietari di Tesla a fidarsi ciecamente o quasi del sistema, riducendo l’attenzione e la supervisione.

