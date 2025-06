Solo 15 € Microsoft Office per Mac, offerta bomba da non perdere

Sui Mac è preinstallata la suite iWorks di Apple che, per carità, va pure bene fin tanto che i file restano circoscritti a quell’ecosistema; ma quando c’è da condividere un documento con un collega, la scuola o un amico che usa un PC Windows, eccolo lì che spunta il problema di compatibilità. Allora voi che fate? lo convertite in un formato compatibile. Benissimo, eppure quando quel file viene aperto dall’altra parte, presenta spesso una formattazione errata, con buchi e spazi vuoti dove non dovrebbero esserci. Che fare?

Le soluzioni possibili sono tante, ma forse la più semplice è affidarsi direttamente a Microsoft Office, ormai considerato un punto di riferimento per professionisti, studenti e utenti comuni su tutte le piattaforme. Non cel’avete? niente paura, potete comprare la licenza su Godeal24 che, a differenza dello store di Microsoft, vi offre lo stesso prodotto a un prezzo stracciato.

Per dire: la licenza a vita per Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac costa solo 79,79€ e include Word, Excel, PowerPoint, Outlook e altro ancora. Perfetto per redigere documenti, gestire dati, creare presentazioni professionali e organizzare la posta. Un unico pagamento, e Office sarà vostro per sempre — l’ideale per utenti Mac che cercano strumenti professionali senza funzioni superflue.

Per gli utenti PC, è disponibile Microsoft Office Professional 2021 per Windows a soli 35,24€.

Questi sono solo due esempi: date un’occhiata qui sotto perché ci sono licenze per tutte le tasche, con prezzi a partire da soli 15 €.

Ottenete Microsoft Office a vita a partire da 15€!

Windows 10 va in pensione a ottobre: che significa? sostanzialmente, niente più aggiornamenti di sicurezza. Ma per soli 13,25€ (invece di 199€), potete passare a Windows 11 Professional e allo stesso tempo migliorate le prestazioni, sfruttate DirectX 12 Ultimate per il gaming e strumenti di produttività basati su AI. Un’ottima soluzione per il dual-boot su Mac o per aggiornare il PC datosi che questa licenza una tantum vi evita costi mensili e vi mantiene il sistema operativo costantemente aggiornato.

Licenze Lifetime e originali di Windows a partire da 6€!

Pacchetti convenienti con il 62% di sconto (Codice coupon “MAC62”)

Fino al 50% di sconto su altri prodotti Windows e Office! (Codice coupon “MAC50”)

Altri strumenti per MAC al miglior prezzo:

– MacBooster 8 Lifetime Subscription – 20.48€

– Ashampoo PDF Pro 4 – 29.99€

– SideNotes – Mac – 27.99€

– Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21.99€

Perché fidarsi di Godeal24?

✅ Consegna digitale immediata

✅ Licenze Microsoft 100% originali

✅ Valutazione “Eccellente” al 98% su TrustPilot

✅ Assistenza clienti 24/7

Per contattare Godeal24: [email protected]