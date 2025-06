iPhone 16e bene in Europa ma i vecchi SE facevano molto meglio

L’iPhone 16e vende bene nel mondo e vende anche bene in Europa. Lanciato da Apple a fine febbraio 2025, come dicono i dati di Counterpoint Research, il modello ha chiuso il mese al nono posto nella classifica degli telefoni più venduti, portando a casa l’8% delle vendite Apple in Europa e il 2% delle vendite smartphone totali.

In Europa occidentale, dove Apple storicamente gode di una base utenti più affezionata, il 16e è arrivato addirittura settimo.

Se si passa però al confronto con i predecessori, cioè gli iPhone SE, il 16e mostra qualche segnale di debolezza che potrebbe influenzarne strutturalmente il posizionamento anche in chiave futura.

iPhone 16e peggio dei vecchi SE

Nel primo mese pieno di vendite, il 16e ha infatti registrato performance inferiori del 17% rispetto all’iPhone SE 2022 e addirittura del 20% rispetto all’iPhone SE 2020. Non solo: mentre il 16e copre oggi l’8% delle vendite Apple, l’SE 2022 e l’SE 2020 nei rispettivi debutti coprivano rispettivamente il 12% e il 19% del totale Apple. Anche in classifica facevano meglio: l’SE 2022 era sesto e l’SE 2020 addirittura terzo.

Insomma, anche in passato il low cost Apple ha fatto bene, anzi molto bene, ma anche se iPhone 16e vende bene in senso assoluto, le sue performance impallidiscono in confronto a quanto erano riusciti a fare in passato i precedenti modelli “mid-tier”.

Il prezzo come zavorra

A spiegare questo rallentamento ci pensa Jan Stryjak di Counterpoint, che punta il dito sul prezzo. Il 16e parte da 699 euro in alcuni paesi, ma in Italia il prezzo ufficiale è più alto: 729 €, contro i 519 euro (529 € in Italia) dell’SE 2022 e i 479 euro (499 € in Italia) dell’SE 2020. Un balzo che pesa soprattutto in un momento economico difficile, dove i consumatori fanno più attenzione al portafoglio.

C’è poi un altro elemento che non gioca a favore di Apple: in diversi mercati, l’iPhone 15 — pur essendo un modello di quasi due anni fa — si trova a prezzi simili al 16e (e non raramente anche più bassi come succede oggi su Amazon), ma con specifiche tecniche che per alcune categorie di pubblico sono più interessanti (qui il nostro confronto). Risultato: molti scelgono il 15, che infatti è riuscito a entrare a sua volta nella top-10 europea di aprile.

La tabella qui sopra mostra come l’iPhone 15, pur essendo un modello più vecchio, riesca a conquistare la stessa quota di mercato del 16e, pari al 2%.