Solo 24,99€ sulla stiratrice verticale Philips Serie 3000 S perfetta per il viaggio

Su Amazon è in sconto la Philips Serie 3000 Stiratrice verticale a vapore, pensata per ritocchi rapidi e comodi e per tessuti delicati senza necessariamente attivare il ferro da stiro. Ora costa solo 24,99€ invece di 44,99€

Design compatto e sistema anti-bruciatura

La Philips Serie 3000 è un accessorio progettato per l’uso quotidiano e per i viaggi, grazie a un corpo pieghevole e compatto. Pesa poco ed è facile da riporre in valigia o in un cassetto.

Il suo scopo, come accennato, è eliminare le pieghe e rinfrescare l’aspetto dei vestiti quando sono stropicciati dall’uso o magari per in viaggio in macchina e ancora non hanno bisogno di essere lavati e sottoposti a vera e propria stiratura.

Il cuore di tutto è la piastra SmartFlow, che può essere appoggiata direttamente sui tessuti senza rischio di bruciature: una soluzione sicura anche per materiali delicati come la seta. Da qui esce il vapore che rilassa le fibre e ridona l’aspetto curato ad ogni capo.

Il vapore può essere utilizzato sia in verticale che in orizzontale, rendendola efficace anche per punti difficili come colletti e polsini.

Rimozione odori e igiene dei tessuti

Oltre a stirare, questo modello rinfresca i capi tra un lavaggio e l’altro. Grazie al vapore ad alta temperatura, è in grado di eliminare odori e il 99,9% dei germi dai tessuti, senza bisogno di lavaggi frequenti o trattamenti a secco.

Un’opzione utile per abiti delicati o per chi vuole mantenere freschi giacche, maglie e vestiti senza rovinarli. Funziona su tutti i tessuti stirabili, dai capi sportivi alle camicie da ufficio.

Utilizzo pratico e serbatoio estraibile

Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di 120 ml, sufficiente per stirare un completo senza interruzioni. Si rimuove facilmente per il riempimento e la pulizia. Il dispositivo è pronto in pochi secondi, rendendo possibile un utilizzo rapido prima di uscire di casa. Il cavo lungo e la presa comoda ne semplificano l’uso anche in spazi ridotti, come stanze d’albergo o bagni piccoli.

Il prezzo scende da 44,99€, prezzo dell’ultimo mese, a 24,99€.

