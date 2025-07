Con HP DeskJet 4220e stampate anche da smartphone e tablet a solo 39 €

Una stampante multifunzione compatta e connessa ad un costo di apple 39€ invece dei 69,99€,. È la HP DeskJet 4220e 588K4B, una periferica pensata per chi cerca una con funzioni di stampa, scansione, copia e invio fax da mobile ad un prezzo molto economico.

Stampa fronte/retro e scansione automatica

HP DeskJet 4220e 588K4B è una stampante multifunzione inkjet a colori, adatta per l’uso domestico e in piccoli uffici. Include scansione, copia, stampa fronte/retro manuale e fax tramite app.

Il sistema ADF integrato da 35 fogli permette di acquisire documenti multi-pagina in modo automatico, senza necessità di intervento manuale. La risoluzione di stampa arriva fino a 4800 x 1200 dpi, con velocità fino a 8,5 pagine al minuto in nero e 5,5 a colori, gestendo vari formati come A4, A5, A6 e buste.

Connettività wireless e stampa mobile

Compatibile con HP Smart, l’app ufficiale per dispositivi mobili, la DeskJet 4220e consente di stampare e acquisire da PC, smartphone e tablet tramite Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint e Mopria.

È possibile configurarla senza PC grazie alla guida tramite app. Il cavo USB non è incluso, ma non indispensabile per chi lavora in wireless. La stampante fa parte della gamma HP+, che richiede connessione continua e l’uso esclusivo di cartucce originali HP.

HP+ con garanzia estesa e Instant Ink incluso

Attivando HP+, si accede a 1 anno di garanzia aggiuntiva e 3 mesi inclusi di Instant Ink, il servizio di abbonamento che spedisce le cartucce a casa prima dell’esaurimento.

Questo modello è compatibile con le cartucce originali HP 305 e 305XL, sia nere sia tricromia. È presente un firmware con protezione dinamica, che blocca le cartucce non originali dotate di chip non autorizzati. La scelta è quindi vincolata all’ecosistema HP.

Prezzo scontato e servizi inclusi con HP+

Il prezzo di listino della HP DeskJet 4220e 588K4B è di 69,99€, ma oggi è disponibile su Amazon a 39€, con sconto del 44%.

