Solo 279 € per i monopattini elettrici Ninebot Segway D Series, casco incluso

Disponibile una delle occasioni più interessanti degli ultimi tempi per chi è alla ricerca di un monopattino elettrico: il prezzo dei Ninebot D Series di Segway si acquistano a partire da un prezzo di soli 309 euro, con spedizione gratuita, che diventano solo 279 grazie al coupon GOBOO30030, offerta che include anche un casco in omaggio.

Sono disponibili tre diversi modelli, D18, D28 e D38, che differiscono principalmente dalla batteria e di conseguenza dall’autonomia in grado di garantire nell’uso quotidiano.

Il modello D18, il più economico, include una batteria da 250W e promette un’autonomia di 18 km; D28 porta la batteria a 300W e l’autonomia a 28 km mentre il modello D38 ha una batteria da 350W e un’autonomia da 38 km.

I tre monopattini condividono tutte le restanti caratteristiche: l’estetica a doppio colore rosso e nero, il sistema a doppia frenata indipendente con E-ABS sulla ruota anteriore e freno a tamburo sulla ruota posteriore, la luce frontale da 2.1W, pneumatici da 10 pollici con camera d’aria, i catarifrangenti E-MARK e il cruscotto digitale.

Possono raggiungere una velocità massima di 25 km/h ed hanno un sistema di ricarica che permette di recuperare tutta l’autonomia in 3,5 o 6,5 ore, in base al modello, e consentono di selezionare 4 diverse modalità di marcia.

Il telaio dei Ninebot D Series di Segway può accogliere un peso fino ai 100 kg per il modello D18 e fino a 120 kg per i modelli D28 e D38, e può essere ripiegato facilmente per un trasporto più comodo.

Come detto l’offerta in corso consente di acquistare i Ninebot D Series di Segway a partire da un prezzo di soli 279 euro con spedizione gratis applicando il codice sconto GOBOO30030.

Nell’acquisto è incluso anche in omaggio in casco, da utilizzare per la vostra sicurezza.

Per scegliere il modello che fa per voi e sfruttare l’offerta potete cliccare su questo link diretto.