Recensione telecamera Imou Cell 2, funziona a batteria e vede a colori di notte

La sicurezza domestica non è ormai un problema, grazie all’arrivo sul mercato di un numero sempre crescente di telecamere IP. In questo articolo mettiamo alla prova Imou Cell 2, che ha dalla sua una batteria integrata, per eliminare il problema dei cavi e per rendere l’installazione davvero semplice e immediata.

All’apertura della confezione è presente tutto l’occorrente per poterla utilizzare sin da subito. Oltre alla telecamera in sé, è presente il cavo di ricarica (purtroppo un obsoleto MicroUSB), oltre all base per fissarla a muro, con le relative viti. C’è pure, e questa è una bella sorpresa, una MicroSD per poter salvare le immagini riprese dalla telecamera. Naturalmente, non manca la batteria rimovibile, che consente alla camera di funzionare fino a 6 mesi, senza la necessità di lasciarla collegata alla presa elettrica. Sentiamo la mancanza di un sistema di fissaggio a parete di tipo magnetico: quello in dotazione si fissa alla camera tramite la classica vita da 1/4.

A livello estetico, Imou Cell 2 si presenta come un piccolo parallelepipedo piatto, nel nostro caso completamente nero, anche se esiste una versione bianca. Sulla parte anteriore è presente il piccolo faro a LED, per illuminare le scene notturne, oltre alla lente, alla sirena, al sensore di movimento. Inoltre, sempre sulla parte frontale è presente un piccolo LED di stato e l’altoparlante, che permette di effettuare conversazioni a due vie.

Con le sue dimensioni di 6x6x11,5 cm non è la più piccole delle camere IP, ma nel complesso lo stile spigoloso potrebbe piacere a molti e, in ogni caso, riesce ben a nascondersi in casa, complice la colorazione scura.

Imou Cell 2 è la prima telecamera IP della società 2K con sensore da 4 MP alimentata a batteria. Di seguito l’elenco delle principali caratteristiche di questa camera:

Sensore 1/2.9”Progressive CMOS

4MP (2560 x 1440)

B/W Night Vision: 10m di distanza

Visione a colori: 5m di distanza

Lente 2.8mm F2.0

Angolo di visuale : 110°(H), 61°(V), 130°(D)

WiFi a doppia banda (2,4 GHz e 5 GHz)

Archiviazione locale/cloud/RTSP

Luce a LED e sensore IR

Audio bidirezionale

Rilevamento umano e del movimento

Batteria 6000 mAh

IP65

Per quanto riguarda la qualità video nulla da dire. Grazie alla risoluzione 2K l’immagine mostra un po’ più di dettagli rispetto a una tipica fotocamera esterna Full HD, che non guastano, soprattutto se pensate di posizionare la telecamera all’esterno. Imou Cell 2 è ottimizzata per l’outdoor, ma sinceramente possiamo consigliarla anche per un uso indoor.

Ad ogni modo, questa sua risoluzione permetterà di ottenere più dettagli, soprattutto quando posizionata all’esterno, dove è più facile che vengano inquadrato soggetti di proprio interesse più lontani del normale. La risoluzione extra può fare la differenza nel cogliere maggiori dettagli, come ad esempio il viso di una persona.

Anche la qualità dei video esportati è buona. Non manca una certa compressione che li rende leggermente artefatti, ma nulla che possa certamente compromettere la qualità del filmato. Del resto, non bisogna dimenticare che ci troviamo di fronte ad una camera di sicurezze, e non ad una camera per filmare.

Grazie al faretto integrato, load camera offre anche una visione a colori in notturna. Questo si attiva in automatico al passaggio di una persona, permettendo di registrare a colori anche in totale assenza di luce.

L’audio che si riesce ad ottenere dalla camera è chiaro e piuttosto alto nel volume, utile per ascoltare eventuali voci nelle vicinanze. Per quanto concerne la sirena integrata, non è così forte, ad esempio, da essere percepita da un intero condominio, nel caso in cui posizioniate la camera indoor, ma potrebbe esserlo se posizionata all’esterno, per allertare i vicini.

A proposito della sirena, quel che non ci è piaciuto è la modalità di attivazione. Non siamo riusciti a impostare una modalità fuori casa dove poter far suonare l’allarme al passaggio di una persona. Per ottenere questo risultato è necessario impostare una seconda automazione, che al verificarsi di un determinato evento (rilevamento PIR) attivi l’allarme. Si tratta, però, di una opzione staccata e diversa dall’attivazione della modalità Fuori Casa.

Nella modalità fuori casa è possibile sì impostare la sirena, ma questa suonerà ogni qual volta si attiva l’opzione away: ci sembra un comportamento insensato. Se si attiva la sirena nella modalità Fuori Casa, questa suonerà ogni qual volta che si sceglie di impostare questa modalità. Non ha senso, perché la modalità Away, solitamente, serve per avviare sul controllo della casa ed essere avvertiti in caso di movimenti sospetti. Solo in questo caso la sirena dovrebbe avviarsi.

App

Al di là di quanto segnalato sopra, l’applicazione è ben progettata e ricca di funzionalità. Permette anche il funzionamento con più telecamere, mostrando il flusso video nella stessa schermata. Questa è una funzione particolarmente utile nel caso in cui stiate progettando di installare un sistema di telecamere: avere la visione contemporanea di quattro telecamere in uno stesso riquadro fornirà una panoramica più completa.

Batteria

Imou promette fino a 6 mesi di utilizzo con una singola carica. Ovviamente, l’effettiva longevità dipenderà dalla frequenza con cui la camera si attiva per registrare movimenti. Se installata all’esterno, la rilevazione continua di movimento potrebbe certamente ridurre la durata della batteria. La fotocamera, comunque, è dotata di varie opzioni preimpostate che consentono di configurare le opzioni di risparmio, come la durata della registrazione o la risoluzione del video.

Memoria

Come già anticipato, all’interno della confezione è presente una micro SD da 32 GB, che consentirà di memorizzare spezzoni di video per parecchio tempo, senza necessità di formattarla. Si tenga presente che una registrazione video di un minuto alla massima risoluzione richiede circa 10 MB.

Ad ogni modo, Imou offre piani cloud a pagamento per poter immagazzinare il video sul cloud. Il piano base h un costo mensile per singola fotocamera di 2,39 euro al mese, oppure 8,79 euro per cinque telecamere. Questo piano consente registrazioni cloud per 7 giorni, possibilità di scaricare le registrazioni su scheda SD, oltre alla condivisione della camera finta. 10 utenti e report dettagliati. Il piano Plus costa 5,59 euro per telecamera o 19,99 per cinque telecamere, sempre con canone mensile. In questa versione Plus, si avranno 30 giorni di registrazione cloud , rilevamento IA, possibilità di condividere la camera fino a 20 utenti, oltre a vantaggi del piano base.

Quel che manca è la possibilità di registrazione continua, anche se in effetti è ampiamente giustificabile tale assenza, considerando che si tratta di una camera da utilizzare senza filo, solo con alimentazione a batteria. Ancora, nonostante il collegamento a Google home avvenga senza problemi, nel momento in cui si chiede di riprodurre il video in una Chromecast o Smart Display, questo si avvia, arrestandosi dopo qualche secondo. Non sappiamo se il problema deriva da una nostra configurazione WiFi, anche se altre camere simili installate in casa non ripropongono questa problematica.

Inoltre, non c’è menzione alla possibilità di collegamento con NVR nella pagina del prodotto anche se la fotocamera sembrerebbe supportarlo tramite ONVIF.

Conclusioni

Imou Cell 2 è certamente una buona fotocamera per uso interno ed esterno, ideale per chi non vuole installazioni cablate. Ottima la qualità video, anche al buio. Il prezzo potrebbe scoraggiare, ma se si considera che è in grado di registrare a colori in notturna, è un costo che si può assolutamente giustificare. La consigliamo, soprattutto per chi ha necessità di installarla Outdoor, grazie alla visione notturna a colori e alla sua certificazione IP 65.

PRO

Qualità immagine buona

Visione notturna a colori

Micro SD inclusa in confezione

Autonomia fino a 6 mesi

CONTRO

Qualcosa da rivedere nell’attivazione della sirena

camera non motorizzata

Potete acquistare Imou Cell 2 direttamente su Amazon a questo indirizzo.