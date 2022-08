Apple, un filmato con consigli e tecniche per scattare foto con iPhone

Scattare foto con iPhone è molto facile: basta trovare il soggetto/luogo adatto, aprire l’app Fotocamera e toccare il pulsante dell’otturatore.

È possibile dare libero sfogo alla creatività con le varie funzioni dell’app Fotocamera, come Live Photo, modalità Ritratto, filtri e così via.

Le foto più belle si ottengono ovviamente quando il soggetto/il luogo da fotografare è interessante e Città del Messico si presta tantissimo per l’atmosfera e lo spirito della capitale messicana.

Un nuovo filmato della serie “Today At Apple” presenta esempi di immagini scattate nella capitale messicana, giorno e notte.

Jahmyra e David, due Creative Pro dell’Apple Store Mexico, illustrano alcune tecniche fotografiche professionali sfruttando l’iPhone in compagnia del fotografo Eddy Chen.

Nel filmato si mostra la differenza tra uno scatto e l’altro sfruttando la modalità Ritratto, le funzionalità di editing di serie nell’app Foto, migliorie che è possibile applicare regolando luce e colore, l’esposizione, la saturazione, i punti di luce, la temperatura, la tinta e altri aspetti come la modalità Notte (per scattare foto quando la fotocamera rileva un ambiente poco illuminato) e l’effetto di profondità di campo che consente di scattare foto in cui il soggetto è perfettamente nitido e spicca su uno sfondo sfocato.