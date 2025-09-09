Facebook Twitter Youtube

Solo 30 euro, Office per Mac e PC licenza a vita

Dimentica gli abbonamenti e semplifica il tuo lavoro con una licenza a vita per Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac. Questo acquisto una tantum su Godeal24 ti offre tutte le app Office essenziali — Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (base) e OneNote (gratis) per soli 49,99€ (prezzo normale 229€), senza costi ricorrenti.

Questo è tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare progetti di lavoro, scuola o personali come un professionista. Che tu sia uno studente, un piccolo imprenditore o un lavoratore da remoto, questa offerta ti offre una suite di produttività affidabile e completa che puoi installare e dimenticare.

Riceverai il tuo codice di riscatto via email immediatamente dopo l’acquisto, insieme a facili istruzioni per l’attivazione. Riceverai anche aggiornamenti software e supporto clienti gratuito.

Per gli utenti Windows, Microsoft Office Professional 2021 per Windows è disponibile al basso prezzo di acquisto una tantum di 31,25€ (prezzo normale 299€) in questo momento.

Se hai un budget sufficiente e vuoi goderti le ultime funzioni AI di Microsoft Office, puoi anche ottenere Microsoft Office Home and Business 2024 per MAC/PC a un prezzo una tantum di 139,99€ — ovvero 160€ di sconto sul prezzo ufficiale di 299€. Non perdere queste offerte Microsoft Office.

Le migliori offerte per MS Office

Chiavi Windows autentiche e a vita a partire da 6€

Ottieni il tuo bundle conveniente con il 62% DI SCONTO (Codice coupon “MAC62”)

Fino al 50% di sconto su più Windows e Office! (codice coupon “MAC50”)

Perché fidarsi di Godeal24?

✅ Consegna digitale istantanea

✅ Licenze Microsoft originali al 100%

✅ Valutazione TrustPilot 98% Eccellente

✅ Supporto clienti 24/7

Contatta Godeal24: [email protected]

