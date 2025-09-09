Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » Mondo iOS » iPhone » iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro, buon notizie per i prezzi in Italia
In Primo PianoiPhoneSmartPhone

iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro, buon notizie per i prezzi in Italia

Di Emiliano Contarino
Prezzo iPhone 17, iPhone Air e iPhone Pro - macitynet.it

A margine della presentazione ufficiale, appaiono i prezzi ufficiali che Apple ha delineato  per la nuova gamma iPhone 17 in Italia, offrendo diverse opzioni di memoria e colori per adattarsi alle esigenze degli utenti. Si parte da 979 euro.

L’iPhone 17 è disponibile in cinque colori: lavanda, salvia, azzurro nebbia, bianco e nero. La capacità di archiviazione parte da 256 GB a un prezzo di 979 euro, (con possibilità di pagamento da €40,79 al mese). La versione da 512 GB è invece proposta a €1.229 euro (o da €51,20 al mese).

Apple annuncia iPhone 17, la linea di continuità che stupisce - macitynet.it

iPhone Air

L’iPhone Air, anch’esso disponibile con varie opzioni di colore, celeste, oro chiaro, bianco nuvola e nero, parte da una configurazione minima di 256 GB a 1.239 euro (o da €51,62 al mese). Le versioni da 512 GB e 1 TB sono disponibili rispettivamente a 1.489 e €1.739 euro, con pagamenti mensili da €62,04 e €72,45.

Ecco iPhone 17 Air, è davvero il più sottile di sempre - macitynet.it

iPhone 17 Pro e Pro Max

La linea Pro si distingue per display più grandi e capacità maggiori.

iPhone 17 Pro è arrivato per sorprenderci, nuovo design e prestazioni dal futuro - macitynet.it

  • iPhone 17 Pro (display da 6,3″) parte da 256 GB a €1.339 (da €55,79 al mese) e include versioni da 512 GB e 1 TB a €1.589 e €1.839.
  • iPhone 17 Pro Max (display da 6,9″) parte da 256 GB a €1.489 (da €62,04 al mese), con opzioni a 512 GB, 1 TB e 2 TB, rispettivamente a €1.739, €1.989 e €2.489.

Confronto con i prezzi iPhone 16 e 16 Pro

Per i modelli base, l’iPhone 16 da 128 GB partiva da 979 euro, così come l’iPhone 17 parte da 979 euro anche se con 256 GB di memoria, proponendo quindi più spazio a parità di prezzo base. Per aumentare la memoria a 512 GB, il prezzo dell’iPhone 16 saliva a 1.359 euro, mentre il modello 17 si posiziona a 1.229 euro per la stessa capacità.

Air è un modello totalmente nuovo, ma possiamo prendere come termine di paragone iPhone 16 Plus. Il modello Plus con 256 GB veniva venduto a 1.159 euro, mentre l’iPhone 17 Air parte da 1.239 euro con 256 GB.

Ecco i prezzi iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro per l'Italia - macitynet.it

Quanto ai modelli Pro, l’iPhone 16 Pro parte da 1.239 euro per 128 GB e sale a 1.369 euro per 256 GB, mentre l’iPhone 17 Pro inizia da 1.339 euro per 256 GB, confermando un lieve aumento ma con capacità di archiviazione di base migliorate, quindi anche in questo caso non si avvertono rincari veri e propri.

Ecco i prezzi iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro per l'Italia - macitynet.it

L’iPhone 16 Pro Max è disponibile con tre tagli di memoria: 256 GB a 1.489 euro 512 GB a 1.739 euro 1 TB a 1.989 euro Il nuovo iPhone 17 Pro Max propone gli stessi prezzi per le versioni da 256 GB (€1.489), 512 GB (€1.739) e 1 TB (€1.989), ma introduce una nuova opzione da 2 TB al prezzo di 2.489 euro, pensata per chi necessita del massimo dello spazio disponibile.

Ecco i prezzi iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro per l'Italia - macitynet.it

Apple ha probabilmente beneficiato di un cambio euro-dollaro più favorevole alla valuta europea per mantenere prezzi in Italia, in alcuni casi, leggermente più contenuti rispetto alla generazione precedente o comunque identici, seppur con incremento di memoria.

Per conoscere tutte le novità su iPhone 17, iPhone Air e i nuovi iPhone 17 Pro vi invitiamo a leggere i relativi articoli.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

iPad Air M3, cambia poco ma piace sempre nelle prime recensioni - macitynet.it

iPad Air M3 perfetto per scuola, lavoro e tempo libero al minimo storico, solo 519 euro

Amazon sconta al minimo l'iPad Air con processore M3. Perfetto per lavoro, scuola e intrattenimento, processore potente e compatibilità con Apple Pencil Pro. Solo 599 euro invece di 710 €
Articolo precedente
iPhone 17 Pro, non sorprende ma ha i numeri per piacere
Articolo successivo
Solo 30 euro, Office per Mac e PC licenza a vita

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.