Solo 8,79 euro per trasformare gli apparecchi elettronici in smart con il telecomando universale SANT-IR-OI

Quando si parla di casa smart non si pensa più solo a dispositivi moderni e pronti alla nuova tecnologia. Esistono metodi davvero economici per trasformare vecchi elettrodomestici tradizionali in dispositivi smart.

Ad esempio, grazie a SANT-IR-OI è possibile controllare vecchi televisori, DVD, Blu-Ray, condizionatori, e altro ancora ancora tramite smartphone e assistenti vocali. Ecco come avviene la magia.

Grazie a SANT-IR-OI, praticamente, trasformerete il vostro smartphone in un telecomando universale, che grazie ad una connessione alla rete permetterà di accendere quel vecchio TV del salotto, piuttosto che l’aria condizionata in camera da letto. Si tratta di un piccolo box, di dimensioni assolutamente ridotte, tanto da stare nel palmo di una mano, e che si nasconde facilmente dietro alla TV stessa.

Questo piccolo box è in grado di interagire via infrarossi o radiofrequenza con tutti gli apparecchi che sfruttano questa tecnologia, come ad esempio televisori, decoder, set top box, lettori DVD o Blu-ray, ma anche condizionatori, porte e cancelli automatici, praticamente qualunque apparato che possa essere controllato con un telecomando IR.

Basterà posizionare questo telecomando universale in prossimità del dispositivo che si vorrà controllare ed abbinarlo via Wi-Fi attraverso la comoda applicazione. A quel punto sarà possibile controllare qualunque dispositivo abbinato attraverso il proprio smartphone, abbandonando dunque la moltitudine di telecomandi e sfruttandone solo uno, il proprio smartphone.

In sostanza, lo smartphone riceve gli input e li trasforma – sfruttando la rete – in impulsi IR, che vengono ricevuti dal telecomando e ritrasmessi agli apparati. Peraltro, facciamo notare che non è necessario puntare SANT-IR-OI direttamente verso l’unico apparecchio da controllare: solitamente basta posizionarlo all’interno di una stanza, per controllare tutti gli apparecchi presenti.

Sfrutta l’app Tuya o anche Smart Life per il corretto abbinamento, e questo offre anche un ulteriore vantaggio: è possibile impostarlo su Google Home, o su Alexa, per controllare.gli apparecchi anche a voce. Sarà quindi possibile dire “Alexa, accendi la TV” oppure “Alexa, alza il volume della TV” ma anche “Ok Google, regola il condizionatore a 25 gradi”.

Per chi fosse interessato, SANT-IR-OI si acquista direttamente da qui al prezzo più basso di sempre: solo 8,79 euro.

