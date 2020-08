Nreal Light, gli occhiali di realtà mista arrivano in Corea con Galaxy Note 20

Dopo aver respinto l’affermazione di Magic Leap di aver rubato segreti commerciali, Nreal è finalmente in grado di lanciare i suoi occhiali per realtà mista. La periferica è disponibile al pre ordine a partire da oggi in Corea, dove è stata rinominata “U+ Real Glass”. L’operazione di lancio fa parte di un piano di telefonia mobile sulla rete LG Uplus, a condizione che si scelga il Samsung Galaxy Note 20 o l’LG Velvet come smartphone.

In questo modo l’utente potrà acquistare gli occhiali Light a un prezzo scontato di di 349.500 won, circa 295 dollari. Altrimenti, è possibile acquistare gli occhiali separatamente a 699.000 won (circa 590 dollari) in un negozio LG Uplus a partire dal 21 agosto, giusto nel caso in cui si decida di utilizzarli con altri smartphone.

Considerando il campo di visione davvero limitato di questi occhiali, pari a 52 gradi, è difficile che questo dispositivo sostituisca i classici visori VR. Si tratta dello stesso campo di visione degli Hololens 2 di Microsoft, mentre la maggior parte dei visori di realtà virtuale supera i 100 gradi, elemento indispensabile quando ci si vuole immedesimare in un gioco, o un video.

Nreal afferma, inoltre, che Light supporta tutte le app Android native tramite la sua interfaccia Nebula, quindi in teoria l’utente sarà in grado di accedere facilmente alle app dello smartphone, senza doversi togliere gli occhiali. Per ora si utilizzerà ancora il telefono come trackpad o controller di movimento, ma gli sviluppatori possono sfruttare la capacità di tracciamento delle mani di Light o accoppiare le loro app con un controller 6DoF di terze parti.

Per quanto riguarda la disponibilità al di fuori della Corea, Nreal ha dichiarato ai microfoni di Engadget che porterà i suoi occhiali per realtà mista in altri mercati prima della fine di quest’anno, quindi ci sono buone probabilità che possano arrivare negli Stati Uniti o in Europa.

