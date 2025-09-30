Daniel Ek, il fondatore di Spotify lascia il posto di CEO

Daniel Ek, imprenditore svedese noto per essere il cofondatore e CEO del servizio di streaming musicale Spotify, lascerà l’incarico di amministratore delegato a venti anni dalla nascita del servizio di musica in streaming.

A riferirlo è lo stesso Ek spiegando che a partire dal 1° gennaio avrà in azienda un ruolo di presidente esecutivo, con i co-presidenti Alex Norström e Gustav Söderström che lo sostituiranno come amministratori delegati congiunti.

In qualità di Presidente Esecutivo, Ek afferma che trascorrerò più tempo ad occuparsi di strategie, allocazione di capitali, provvedimenti normativi e altri aspetti che “plasmeranno Spotify per i prossimi dieci anni”. “Gustav e Alex continueranno a riferirsi direttamente a me, e lavoreremo a stretto contatto con il Consiglio di Amministrazione”.

Critiche e investimenti

Spotify è da tempo oggetto di critiche per i pagamenti degli artisti (si parla di millesimi di euro per ogni canzone riprodotta) e Ek probabilmente sta volgendo l’attenzione verso nuovi interessi commerciali. In una dichiarazione per la stampa riferisce di avere già in passato spiegato di volere contribuire a creare “supercompanies”, aziende che sviluppano nuove tecnologie per “affrontare alcune delle più grandi sfide del nostro tempo”.

A giugno di quest’anno Ek ha investito con la sua società Prima Materia 600 milioni di euro in Helsing, azienda tedesca che produce droni da combattimento basati sull’intelligenza artificiale. In seguito a quest’ultimo investimento artisti quali Deerhoof, Massive Attack, Xiu Xiu, Godspeed You! Black Emperor, King Gizzard e Lizard Wizard hanno deciso di eliminare i loro brani dal catalogo Spotify.

Dopo anni di promesse e rinvii, a inizio saettembre Spotify ha annunciato ufficialmente il formato Lossless come opzione per gli abbonati Premium; la funzione, di cui si parla fin dal 2021 e sperimentata a lungo, ma che non è mai arrivata mentre il resto del mercato ha già da tempo abbracciato la tecnologia, consente di ascoltare musica in qualità HD senza perdita di dati, colmando un ritardo che stava diventando imbarazzante rispetto ai concorrenti.

