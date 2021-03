Solo oggi sconto per Sileno City 300, robot rasaerba HomeKit di Gardena

Se volete un robot per tagliare il prato è ancora tempo di occasioni su Amazon. Il grande rivenditore on line offre a prezzo scontato il Sileno City 300.

Stiamo parlando di un robot di un marchio di primaria importanza nel campo della cura del giardino, che potremmo definire come “entry level” ma che in realtà non è affatto di poca qualità o con poche funzioni. È ottimo per piccoli o medi giardini con un prato da curare “automaticamente”; è studiato per superfici fino a 300Mq e offre funzioni avanzate come sensore di temperatura, operatività anche con la pioggia, altezza dell’erba regolabile, pendenza fino a 35%, programma automatico, identificazione di corridoi stretti per taglio ottimizzato.

Sileno City 300 è anche smart. Si collega attraverso un’app Bluetooth per la gestione delle funzioni base ma è anche possibile avere un modulo per la connessione via WiFi per controllo remoto. Il gateway a sua volta permette anche di interfacciarsi con il mondo degli accessori da giardino, come sensori di umidità, impianti di irrigazione, pompe, rendendo ciascuno di essi consapevole della presenza dell’altro e regolando il comportamento reciproco sulla base di un programma che andremo a stabilire. L’ecosistema di Gardena è anche compatibile con HomeKit, un altro aspetto da tenere in considerazione da parte degli appassionati e clienti dell’universo Apple.

Maggiori informazioni sulle SmarSystem di Gardena, gli accessori compatibili, le specifiche di ciascuno di essi, le trovate qui.

In offerta, come detto, c’è il robot Sileno City 300 che viene proposto in tre differenti configurazioni, la base (probabilmente la meno vantaggiosa dal punto di vista degli accessori) che costa 499 euro ed include 150 m di cavo perimetrale, 200 x ganci, 4 x connettori, 5 x morsetti di collegamento. La versione intermedia che costa 599 euro che vi dà 9x lame di ricambio, set di pulizia, scatola di protezione invernale per cavo, set di spazzole a disco.

C’è anche la versione top identica a quella intermedia ma che in più vi dà anche il gateway che fa da intermediario con Robot tagliaerba e opzionalmente anche con irrigatori (singoli e fino a 6 valvole), sensori umidità e pompe e costa 699 euro.

È questa la versione che dovete comprare se vi interessa la compatibilità con HomeKit.