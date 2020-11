Come sfruttare Shazam con iOS 14.2

Nel 2018 Apple ha acquisito Shazam, app che consente di scoprire il titolo di qualsiasi canzone in pochi secondo riconoscendo il brano riprodotto in quel momento alla radio, alla TV, in un negozio o ovunque intorno a noi.

L’app è disponibile da tempo ma con iOS 14.2 Apple ha integrato il sistema di riconoscimento dei brani direttamente nel sistema operativo e consente di richiamarlo dal Centro di Controllo.

Richiamare Shazam dal Centro di Controllo

Per usare Shazam non c’è bisogno di usare l’app ma bisogna disporre di iOS/iPadOS 14.2 o seguenti. Dopo l’aggiornamento il tool di riconoscimento non viene proposto automaticamente nel Centro di Controllo ma bisogna aggiungerlo dalle Impostazioni. Ecco come procedere:

Aprite Impostazioni Selezionate “Centro di Controllo” Vedrete una lista di controlli già inclusi nel vostro Centro di Controllo e, sotto, la lista di “Ulteriori Controlli” che è possibile aggiungere. Individuate “Riconoscimento brani” e fate tap su “+” per aggiungere il controllo: il tool verrà aggiunto al Centro di Controllo dove potrà essere richiamato facilmente in qualunque momento.

Se volete cambiare l’ordine delle icone nel Centro di Controllo, aprite Impostazioni, selezionate “Centro di Controllo” e tenete premuta l’icona con le tre lineette a destra dei controlli attivi.

Riconoscere un brano dal Centro di Controllo

Dopo avere aggiunto l’icona di Shazam nel Centro di Controllo per sfruttarlo basta un tap sull’icona dedicata: il nome del brano identificato appare in alto e da qui connettersi a Apple Music e ad altri servizi musicali per ascoltare il proprio Shazam.

E l’app?

L’app Shazam continua a essere utile per vari motivi. Se, ad esempio, non è disponibile una connessione internet, l’app crea comunque un’impronta digitale univoca che verrà confrontata con i brani presenti nel database di Shazam non appena il dispositivo si connetterà a internet. I brani che non vengono riconosciuti scompaiono dall’elenco degli Shazam in sospeso. Dall’app è possibile visualizzare quelli riconosciuti in precedenti (dopo che Shazam ha riconosciuto un brano, lo salva nella propria libreria). Andando (dall’app) in Libreria e toccando l’icona a forma di ingranaggio è possibile modificare varie impostazioni di Shazam.

Per tutti i tutorial realizzati dalla redazione di macitynet vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.