Sonnet presenta il nuovo sistema di montaggio in rack per Mac Mini

Da alcuni anni Sonnet propone una interessante soluzione che consente di collocare i Mac Mini in rack, sistemi pensati per particolari esigenze server e di hosting. Il piccolo (solo nell’aspetto) di Casa Apple, offre potenza e flessibilità e tra i mille usi possibili, anche lo sfruttamento in Build farm e render farm.

Il sistema di espansione xMac Mini Server è stato aggiornato con supporto per l’ultimo Mac mini con porte Thunderbolt 3. Il concetto è quello già visto con lo stesso chassis per Mac mini con Thunderbolt 2.

Con il nuovo prodotto è supportato il montaggio di Mac mini in rack 1U, supporta schede PCIe a doppia larghezza ed è predisposto per il collegamento di connettori BNC sul pannello posteriore, usati tipicamente per l’output HD/SDI da schede tipo la RED ROCKET. La lunghezza di xMac mini Server è 15.8”, permettendo l’installazione in kit di montaggio a rack, telai, armadi e così via.

Una staffa di montaggio permette l’uso di schede figlie sopra altre schede PCI, risparmiando spazio per schede aggiuntive. Il sistema supporta schede Fibre Channel, 10 Gigabit Ethernet, schede di cattura e riproduzione video professionali, controller SAS/SATA RAID, scheda audio professionali e altre schede PCI.

Sul pannello frontale troviamo le porte USB 3.0 alle quali è possibile connettere mouse, tastiere e altre periferiche. Sul pannello posteriore troviamo la connessione Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI. Funzionalità di gestione energetica attivano le ventole quando necessario, non sprecando energia elettrica quando la ventilazione non è necessaria.

xMac mini Server Thunderbolt 3 Edition (qui i vari dettagli) ha un prezzo di listino negli USA di 999$. Il modulo I prodotti Sonnet sono distribuiti in Italia da Blitz Micro ma si trovano anche su Amazon.