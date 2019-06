Vodafone down, non funziona in quasi tutta Italia

Da alcuni minuti a questa parte la rete Vodafone non risulta disponibile per numerosi utenti. Il problema sembra esteso praticamente in tutta Italia e riguarda sia i collegamenti su rete cellulare che fissi, principalmente il collegamento dati, mentre le chiamate vocali sembrano funzionare correttamente.

Da alcune prove effettuate dalla redazione di Macitynet con iPhone, la rete Vodafone non funziona per la navigazione su Internet, la posta elettronica e altro ancora, questo sulle reti 4G mentre i collegamenti 3G funzionano solo saltuariamente.

Sembrano invece funzionare correttamente Telegram, le notifiche push e anche le connessioni VPN. Per questa ragione sembra che il problema possa riguardare alcuni protocolli e porte di rete, senza invece intaccare il funzionamento di altri.

In ogni caso nel momento in cui scriviamo l’operatore non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, quindi si tratta esclusivamente di prime ipotesi approssimative. Le prime segnalazioni del mancato funzionamento della rete Vodafone e i primi problemi riscontrati in redazione sono apparsi prima delle 16.

Che si tratta di un problema esteso a buona parte dell’Italia è confermato dalla mappa di Downdetector che riportiamo in questo articolo. Macitynet tornerà a parlare della rete Vodafone che non funziona appena ci saranno comunicazioni dell’operatore o novità al riguardo.