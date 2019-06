Apple ha aggiornato Logic Pro X, pronto per sfruttare appieno i nuovi Mac Pro

Apple ha rilasciato la versione 10.4.5 di Logic Pro X, applicazione professionale di audio editing.

Dalle note di rilascio si apprende che le novità di queste release sono principalmente il supporto a un numero decisamente superiore di tracce (grazie anche a specifiche peculiarità dei processori dei futuri Mac Pro) e nuove funzionalità.

Di seguito il changelog completo:

Prestazioni migliorate

• Reattività del mixer e dell’elenco di eventi migliorata durante l’uso in sessioni di grandi dimensioni.

• Comportamento più efficiente dei progetti con molte modifiche Flex Time e del ritmo.

• Prestazioni ottimizzate per Mac Pro, compreso il supporto per un massimo di 56 thread di elaborazione.

• Miglioramenti aggiuntivi alla stabilità e alle prestazioni.

Numero di tracce e canali aumentato, fino a:

• 1000 channel strip con audio stereo.

• 1000 channel strip di strumenti software.

• 1000 channel strip ausiliari.

• 1000 tracce MIDI esterne.

• 12 mandate per channel strip.

Nuove funzionalità

• Il browser loop può filtrare per tipo di loop e ti consente di trascinare e rilasciare più loop contemporaneamente nel progetto.

• Plugin DeEsser 2 ridisegnato, che fornisce più opzioni per la riduzione della sibilanza nelle tracce audio.

• Invio del beat clock MIDI a porte individuali, ognuna con impostazioni uniche come offset di sincronizzazione e compensazione del ritardo del plugin.

Dalla versione 10.4 Logic Pro X integra una nuova tecnologia di rilevamento del tempo e una serie di plug-in di effetti, per offrire ai musicisti ancora più controllo creativo e flessibilità nel gestire i progetti (ne abbiamo parlato qui).

Logic Pro X 10.4.5 è disponibile some aggiornamento gratuito per tutti gli attuali clienti, ed è disponibile sul Mac App Store a €229.99 per i nuovi clienti.