Sonno ribelle dopo l’ora legale, Samsung svela il segreto per notti riposanti

Domenica 30 marzo dormiremo tutti un’ora in meno e in occasione della Giornata Mondiale del Sonno, emergono nuove evidenze su quanto il passaggio all’ora legale possa influire sul riposo, con un impatto che può protrarsi per oltre tre settimane, specialmente tra i più giovani. Secondo l’analisi dei modelli di sonno degli utenti Samsung Health in oltre 40 paesi, inclusa l’Italia, lo spostamento delle lancette in avanti non è un semplice cambiamento momentaneo, ma causa un effetto a catena che altera significativamente la qualità del sonno.

I dati mostrano che, il giorno successivo al cambio d’orario, le persone impiegano in media 33 minuti in più per addormentarsi rispetto alla sera precedente e si svegliano 19 minuti prima del solito. Questo squilibrio è particolarmente marcato tra i ventenni, che faticano maggiormente a recuperare il sonno perso.

Anche il punteggio del sonno, un indicatore che tiene conto della durata del riposo, dei cicli del sonno e del recupero fisico e mentale, rimane basso per settimane dopo l’ora legale.

Per aiutare le persone a gestire meglio il sonno e recuperare più velocemente, Samsung offre alcune soluzioni attraverso l’app Health. Creare un ambiente ottimale per dormire è fondamentale e, entro la fine del mese, un aggiornamento dell’app fornirà analisi dettagliate sui fattori che influenzano la qualità del riposo, come temperatura, umidità, CO₂ e illuminazione, tramite un Rapporto sull’Ambiente del Sonno. Grazie all’integrazione con la piattaforma SmartThings e all’ecosistema Samsung, gli utenti potranno facilmente ottimizzare le condizioni della propria stanza per migliorare il sonno.

Oltre all’ambiente di riposo, è importante considerare l’influenza dell’attività fisica sui livelli di energia. Samsung Health introdurrà un miglioramento del Punteggio Energetico, che aiuta a comprendere quanta energia si può impiegare durante la giornata, mentre una nuova funzione chiamata Activity Consistency valuterà i livelli di attività nelle ultime quattro settimane per offrire una visione più completa dello stato di forma fisica.

Ancora, Samsung proporrà la funzione Sleep Coaching, che permetterà di monitorare i modelli di sonno per sette giorni e assocerà a ciascun utente un “animale del sonno” in base ai risultati. Questo permetterà di seguire un programma di coaching personalizzato, utile per sviluppare routine più sane e raggiungere obiettivi di riposo più efficaci.

