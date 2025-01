Galaxy Ring, Samsung amplia misure, funzioni e mercati

Pubblicità

Samsung amplia le soluzioni per il sonno con l’anello Galaxy Ring e aggiunge nuove funzionalità grazie all’aggiornamento dell’app Samsung Health. Ecco tutto quello che permetterà l’anello smart di Samsung e le rinnovate soluzioni per il sonno.

Samsung ha annunciato consistenti aggiornamenti per Galaxy Ring e l’app Samsung Health, con l’obiettivo di supportare il benessere personale, in particolare il sonno e la salute mentale.

Anzitutto, da questo febbraio Galaxy Ring sarà disponibile in 15 nuovi mercati, raggiungendo così un totale di 52 paesi. Inoltre, saranno introdotte due nuove misure, 14 e 15, ampliando così la gamma di anelli disponibili da 5 a 15, per adattarsi a un numero ancora maggiore di utenti.

Dal lancio globale di luglio 2024, il dispositivo è disponibile in 37 paesi, tra cui l’Italia. È proposto, ricordiamo, in tre colorazioni, Titanium Black, Silver e Gold e da oggi riceverà nuove funzionalità, grazie agli aggiornamenti all’app Samsung Health.

Anzitutto, Samsung Health riceverà nuove funzionalità avanzate per migliorare la qualità del sonno e il benessere mentale. Tra queste, la possibilità dell’analisi dell’ambiente, grazie alla quale ci sarà l’integrazione dell’anello con altri dispositivi SmartThings per valutare temperatura, umidità, qualità dell’aria e luce nella stanza.

In questo modo gli utenti riceveranno consigli su come ottimizzare l’ambiente per dormire meglio e potranno regolare automaticamente le condizioni tramite SmartThings.

Ancora, altra novità, è la guida agli orari del sonno, che offrirà suggerimenti personalizzati su quando andare a dormire e su quando svegliarsi, basati sulle abitudini e sulla qualità del sonno di ciascun utente.

Ancora, Ring e app fungeranno da tracker per il benessere mentale, con una serie di nuovi strumenti per monitorare stati d’animo, respirazione e stress, con esercizi guidati e meditazioni per migliorare il sonno e il benessere generale.

Disponibilità

Le nuove misure di Galaxy Ring saranno disponibili dal 22 gennaio, con la possibilità di individuare quella ideale tramite un kit di misurazione gratuito, anche nei negozi Samsung.

Tutti gli articoli che parlano di Samsung da questa pagina di macitynet.