Sonos Radio arriva anche in Italia con una aggiornamento dell’App 

Con l’aggiornamento dell’app Sonos Radio la radia in streaming completamente gratuita e con contenuti selezionati da famosi DJ approda anche in Italia, Francia, Paesi Bassi, Germania, Svezia e Nuova Zelanda. Il servizio, di cui abbiamo già parlato in questo articolo, va così ad aggiungersi a centinaia di altri disponibili, anche a pagamento, su tutti gli speaker connessi e multi stanza del costruttore, con una offerta che punta a soddisfare ogni gusto e preferenze d’ascolto: dalle stazioni radio in streaming con scalette scelte dai più celebri DJ, fino alle radio nazionali e locali.

Gli utenti potranno godere della programmazione con musica selezionata da DJ e artisti:

Sonos Sound System: La stazione senza pubblicità firmata creata e ospitata da Sonos, con musica, storie dietro le quinte e approfondimenti. Ogni mercoledì ci sarà un appuntamento di 60 minuti con un artista con musica, commenti e gli ultimi lavori dell’ospite. Ti potrai sintonizzare su Jamila Woods e dal 3 giugno sarà disponibile la Vegyn’s Radio Hour. A seguire saranno disponibili Jarvis Cocker, Jeff Parker, Khruangbin, Soccer Mommy, Vagabond e Whitney.

Stazioni di artisti senza pubblicità: Le stazioni di artisti senza pubblicità presentano selezioni di brani di artisti ispirati alle proprie influenze e ossessioni. In the Absence Thereof … di Thom Yorke e anche The Encyclopedia of Brittany di Brittany Howard degli Alabama Shakes. A seguire saranno disponibili le stazioni di David Byrne of Talking Heads e Third Man Records.



Sonos Stations Offre oltre 30 stazioni di musica raccolta a seconda dei generi più amati dagli utenti Sonos.

Ricordiamo che la programmazione originale di Sonos Radio oltre che in Italia è disponibile anche negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda e in Australia. Il costruttore ha già annunciato che i lavori proseguono per estendere il supporto di Sonos Radio anche in altri paesi.

Oltre alla programmazione originale, i clienti di oltre 10 milioni di case in tutto il mondo possono ascoltare musica, notizie, sport e programmazione Sonos originale, integrando un elenco in costante crescita di oltre 60.000 stazioni radio di tutto il mondo da partner di lunga data, tra cui TuneIn, iHeartRadio (Nord America ), Global e Radio.com (Stati Uniti).

