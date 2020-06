SG906 PRO, ecco il clone del Mavic Air con motori brushless a partire da 128 euro

La bella stagione è ormai iniziata, e con il venir meno di tutti i blocchi è possibile uscire all’aria aperta e, finalmente, volare. Se siete alla ricerca di un drone ecco una lista da cui partire. Le offerte sono davvero tante, e si parte da 128 euro. Clicca qui per acquistare.

Il primo modello che vogliamo segnalarvi è SG906 PRO. Si tratta di un drone con motori brushless, quindi particolarmente potenti. Il drone ha un form factor e un formato piuttosto contenuto nelle dimensioni, pari a 28.3×25.3x7cm, che possono ridursi a 17.4×8.4×7 cm, se ripiegato.

Gode di un sistema di posizionamento in volo che si affida al GPS e GLONASS, così da rimanere particolarmente stabile in volo, dunque adatto anche ai principianti, che non correranno il rischio di perderlo. Il drone ha un tempo di volo stimato in 25 minuti circa, davvero tanti se si considera la media degli altri competitor, con una ricarica della batteria di circa 6 ore.

Si controlla fino ad una distanza massima di circa 1200 metri, con una distanza di trasmissione dell’immagine di circa 600 metri. Il drone propone anche un sistema di controllo tramite gesti, per avviare le riprese o scattarsi un selfie, che riconoscono gli input utente fino ad una distanza di 3 metri.

E’ in grado di restituire video in risoluzione 2048 x 1080, dunque si tratta di un drone che può essere utilizzato per qualche piacevole ripresa aerea. Come già accennato gode di un sistema di controllo GPS, che assicura il ritorno alla base automatico grazie alla pressione di un semplice pulsante, o che assicura il ritorno in caso di perdita di segnale.

Tra le altre modalità di volo anche quella che consente di pianificare tramite gestione degli hotpoint sulla mappa, o ancora il volo automatico in obita attorno ad un punto di interesse predefinito.

Questo particolare modello si acquista a partire da 128 euro, ma il prezzo varia a seconda delle configurazioni offerte e, soprattutto, del numero di batterie presenti in confezione.

