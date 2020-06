Jen Simmons, la specialista degli standard web ora lavora per Apple

Jen Simmons, apprezzata specialista in CSS e membro riconosciuto del W3C, ha lasciato Mozilla per Apple. L’ex Developer Advocate di Mozilla ora è “Web Technology Evangelist” presso Apple, un’azienda diversa e titolo diverso ma una posizione simile a quella si cui si occupava prima, ha spiegato al podcast ShopTalk.

La specialista ora fa parte del team WebKit di Apple e promuoverà le tecnologie web della multinazionale di Cupertino. Presso Mozilla, Jen Simmons ha lavorato molto per rendere Firefox più attraente per gli sviluppatori. È suo, ad esempio, l’inspector di grigle CSS del browser del panda rosso.

Simmons (qui il suo sito web) è un graphic designer, sviluppatrice web, ma anche anche un’attiva relatrice ed educatrice conosciuta per le sue competenze nell’ambito di HTML e CSS. È membro del CSS Working Group creato dal World Wide Web Consortium ed è stata una voce importante nello sviluppo del layout con CSS Grid.

È nota anche per il canale YouTube “Layout Lan” e per avere coniato il termine “intrinsic design”, riferimento alla sua filosofia per i layout web che prevede un mix tra contenuti fissi e fluidi. Ha conseguito il baccalaureato in sociologia al Gordon College nel 1991; nel 2007 si è laureata alla Temple University conseguendo una specializzazione in Film e Media Arts.

È impossibile sottovalutare l’esperienza e la fama di Jen Simmons, una figura di spicco tra gli esperti e le organizzazioni che presiedono alcuni degli standard più importanti del web: si tratta di una figura autorevole che non potrà che beneficiare l’immagine e l’impegno di Apple in questo settore.

