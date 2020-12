Apple Watch 6 Cellular in acciaio: minimo storico 633 €, risparmio di 100 euro

Dopo il Black Firday torna lo sconto Apple Watch 6, in particolare su Apple Watch 6 con rete cellulare in acciatio, che pagate solo 633 euro, il mino storico

Il modello di cui parliamo è la versione a 40mm dell’ultimo modello, quella rilasciato solo poche settimane fa e recensita da Macitynet in questo articolo. Stiamo parlando di uno smartwatch molto simile ad Apple Watch 5 ma con alcune funzioni aggiuntive, come l’altimetro sempre attivo e il misuratore di ossigeno nel sangue. Ecco alcune delle caratteristiche dell’Apple Watch in sconto

Cassa in alluminio da 40mm

Verifica del ritmo cardiaco con l’app ECG

Il display Retina sempre acceso

Chip S6 SiP fino al 20% più veloce rispetto al chip dei modelli Series 5

Wi-Fi a 5GHz e chip U1 Ultra Wideband

Misura dell’ossigeno nel sangue

altimetro costantemente in funzione

Lo sconto riguarda la versione da 40mm con rete cellulare (in Italia funziona solo con Vodafone) in acciaio color oro, vetro zaffiro e bracciale verde, in pratica il (quasi) del top di questi nuovi modelli. Costerebbe 739 euro ma con lo sconto lo pagate il 14% in meno: solo 633 euro

Click qui per comprare