Sony PXW-Z300, videocamera portatile XDCAM top di gamma con AI e sensore 4K 3-CMOS

Sony ha annunciato il lancio della PXW-Z300, una videocamera portatile XDCAM di punta dotata di sensori Exmor R 4K 3-CMOS da 1/2 pollice, l’ultimo motore di elaborazione delle immagini BIONZ XR e un’unità di elaborazione AI dedicata.

Questo modello è dotato di un sistema di obiettivi professionali che include tre ghiere di controllo manuale indipendenti. È indicata come ideale per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui notiziari, sport, eventi aziendali, documentari, programmi dal vivo e reality show e sarà disponibile nell’autunno del 2025.

La PXW-Z300 vanta qualità delle immagine, un obiettivo con zoom ottico 17x e un filtro ND variabile elettronico con capacità operative versatili. Oltre alla registrazione 4K 60p, è dotata di riconoscimento dei soggetti basato sull’intelligenza artificiale per prestazioni di autofocus precise. La telecamera prevede un braccio LCD flessibile articolato per stili di ripresa adattabili e un attacco laterale a V che consente di fissare saldamente smartphone o trasmettitori di dati.

Firme digitali nei file video

PXW-Z300 (qui i dettagli tecnici) è la prima videocamera al mondo a incorporare firme digitali direttamente nei file video, consentendo l’autenticazione dei contenuti per soddisfare le esigenze del settore, compresa la crescente domanda di autenticità.

La funzionalità di rete della PXW-Z300 è stata perfezionata grazie a una migliore integrazione dei dispositivi di comunicazione, che supporta i moderni flussi di lavoro di produzione che utilizzano le tecnologie 5G e cloud. È supportato lo streaming live dalle location di ripresa e il trasferimento dei file attraverso le reti.

La videocamera è dotata di sensori Exmor R 4K 3-CMOS retroilluminati da 1/2 pollice e del motore di elaborazione delle immagini BIONZ XR, che promettono “un’eccellente separazione dei colori”, sensibilità F123 e registrazione 4K 60p. Incorpora un obiettivo con zoom ottico 17x con apertura massima costante F1.9 e tre ghiere di controllo manuale indipendenti per un funzionamento tradizionale della fotocamera.

Zoom 1,5x in 4k

Utilizzando la funzione di estensione digitale, è possibile ottenere uno zoom 1,5x in modalità 4K e fino a 4x in modalità HD con una degradazione minima, rendendo la fotocamera adatta a un’ampia gamma di scenari di ripresa, tra cui la raccolta di notizie e la documentazione di eventi.

La fotocamera è dotata di un filtro ND variabile elettronico che regola in modo continuo la trasmissione da 1/4 a 1/128, insieme alla stabilizzazione ottica dell’immagine, promettendo una “regolazione fluida della luminosità” e una ripresa stabile quando ci si sposta tra luoghi con condizioni di luce variabili, come ad esempio da aree esterne luminose a spazi interni bui.

La PXW-Z300 incorpora un’unità di elaborazione AI dedicata oltre al motore di elaborazione delle immagini. Ciò consente il riconoscimento preciso dei soggetti (umani) sulla base delle informazioni relative al viso, agli occhi, alla struttura scheletrica e alla postura. Il sistema è in grado di mantenere l’autofocus sui soggetti anche quando questi sono rivolti lontano dalla telecamera o indossano coperture facciali. Inoltre, dispone di una funzione di inquadratura automatica che regola automaticamente la composizione per mantenere i soggetti umani al centro dell’inquadratura.

La telecamera è dotata di un monitor LCD da 3,5 pollici con circa 2,76 milioni di punti che promette “eccellente visibilità” anche in condizioni di luce intensa ed è notevolmente più luminoso rispetto al suo predecessore, il PXW-Z280. Incorpora il braccio LCD flessibile di nuova concezione con movimento su tre assi, che consente di regolare con la posizione e l’angolazione del monitor permettendo di adattarsi a vari stili di ripresa. Gli operatori possono regolare la distanza di visione quando riprendono con la telecamera a spalla, posizionare il monitor LCD al centro ottico della telecamera per riprese stabili all’altezza della vita o ruotarlo in avanti per l’auto-registrazione.

Formati supportati

La telecamera supporta i protocolli di streaming video più diffusi, tra cui RTMP/RTMPS e SRT, consentendo la trasmissione in diretta da luoghi remoti. Collegando il trasmettitore dati portatile PDT-FP1 di Sony (venduto separatamente) all’attacco V-Mount laterale e collegandolo alla telecamera, gli utenti possono semplificare l’integrazione e ottenere una trasmissione più stabile del materiale video.

La PXW-Z300 utilizza servizi cloud come il servizio di trasferimento materiale cloud “C3 Portal” e “Ci Media Cloud” di Sony, una soluzione basata su cloud per la collaborazione multimediale.

La PXW-Z300 supporta vari formati di registrazione progettati per un’ampia gamma di applicazioni di produzione video, tra cui filmati di cronaca e documentari. Offre supporto standard per la registrazione di file MXF nei formati adottati dalla serie XDCAM, come MPEG HD422, XAVC Intra (4K/HD 4:2:2 10 bit) e XAVC Long (4K 4:2:0 8 bit/HD 4:2:2 10 bit), nonché la registrazione proxy MP4 in HEVC.

Il prezzo non è stato comunicato. La PXW-Z300 è esposta alla Beijing International Radio, TV & Film Exhibition 2025 (BIRTV), a Pechino, in Cina, a partire da martedì 22 luglio 2025.