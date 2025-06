Sony Camera Verify verifica l’autenticità delle immagini nell’era AI

Sony ha annunciato la release beta di Camera Verify, una nuova funzione della sua Camera Authenticity Solution, che consente di condividere con terzi le informazioni sull’autenticità delle immagini tramite un URL dedicato.

Questa soluzione è stata sviluppata per aiutare il settore dei media ad affrontare la crescente sfida della verifica dell’autenticità delle immagini digitali nell’era dell’intelligenza artificiale generativa.

La necessità di immagini affidabili e verificabili non è mai stata così forte, soprattutto per i professionisti dei media, poiché i contenuti generati e manipolati dall’intelligenza artificiale stanno diventando sempre più sofisticati.

Camera Authenticity Solution è indicata come una soluzione progettata per soddisfare questa esigenza, incorporando le firme digitali C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) e informazioni di profondità 3D proprietarie di Sony direttamente nell’immagine, nel momento dell’acquisizione. Questo consente di verificarne le informazioni sull’autenticità sul sito di convalida delle immagini.

Grazie alla nuova funzione Camera Verify (per ora in beta), i media possono indicare URL di condivisione esterni per le immagini con firme digitali incorporate, consentendo a terzi di visualizzare i risultati della verifica attraverso URL affidabili, emessi direttamente dal sito di verifica.

Tramite la nuova funzione, i media possono selezionare specifici elementi di autenticità da condividere durante il processo di pubblicazione e distribuzione dei contenuti, consentendo una più rapida diffusione di contenuti credibili e verificabili.

La licenza per la firma digitale, che consente di incorporare le firme digitali direttamente nelle immagini acquisite con le fotocamere di Sony supportate, è ora disponibile per l’acquisto tramite il sito web Creators’ Cloud, ampliandone l’accessibilità a un maggior numero di professionisti.

Sony ha in programma di espandere il supporto per i contenuti video dopo l’autunno 2025, come parte del suo impegno per la promozione di media digitali affidabili. Parallelamente al suo impegno nel comitato direttivo C2PA, il produttore afferma di mirare a migliorare ulteriormente l’affidabilità dei contenuti nel settore dei media.

