IMOU PF1, il distributore di crocchette con monitoraggio a 360 gradi

Tra i dispositivi intelligenti per la gestione degli animali domestici, il nuovo IMOU PF1 si distingue per l’integrazione di una videocamera Ultra HD da 4 MP con risoluzione 2.5K capace di offrire una copertura panoramica a 360 gradi e diverse modalità di visualizzazione, con un approccio che sposta quindi l’attenzione non solo sull’erogazione del cibo ma anche sul monitoraggio continuo dell’ambiente e dell’animale, anche da remoto.

La fotocamera incorporata di fatto consente di osservare l’animale da più angolazioni grazie a un obiettivo fisheye e quattro modalità di visione (panoramica, inquadratura sulla ciotola, modalità domestica e VR) offrendo un campo visivo orizzontale, verticale e diagonale di 180°, con uno zoom digitale 8x per vedere i dettagli più da vicino.

C’è anche l’audio bidirezionale, utile per attirare l’attenzione dell’animale anche in propria assenza, “tranquillizzarlo” quando serve, verificare la sua reazione al pasto o correggere comportamenti.

Per quanto riguarda invece la funzione principale del dispositivo, ovvero la distribuzione del cibo, mette a disposizione un serbatoio da 4 litri che dovrebbe risultare sufficiente – spiega l’azienda – per circa tre settimane di pasti.

È possibile programmare gli orari e le porzioni tramite app, oppure attivare la distribuzione manuale o ancora affidarsi a un sistema di intelligenza artificiale che rileva la presenza di avanzi e adatta le dosi per evitare sprechi o sovralimentazione.

Tra le altre funzioni altrettanto interessanti segnaliamo il rilevamento degli intasamenti, gli avvisi di basso livello di cibo, il backup con doppia alimentazione (batteria e corrente) e notifiche in tempo reale sull’attività dell’animale.

Il dispositivo è infine compatibile con l’archiviazione su cloud, consentendo quindi di conservare filmati e momenti rilevati automaticamente dall’AI, con un periodo di prova gratuito di 12 mesi.

Disponibilità e prezzo

IMOU PF1 costa 119,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

