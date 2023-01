Sony non molla il Walkman con il nuovo modello NW-A306

Sony da poco presentato il lettore musicale portatile NW-A306, ultimo nato nella lunghissima serie della famiglia Walkman (qui la storia di questa leggendaria serie di lettori audio portatili) che vanta un design moderno e promette “una qualità audio superiore”. Secondo il produttore il modello NW-A306 è in grado di soddisfare anche gli utenti particolarmente esigenti. Elegante e al tempo stesso compatto, consente di scaricare e ascoltare musica in streaming.

Sony afferma che la serie NW-A306 nasce per offrire “esperienze musicali spettacolari” sotto ogni punto di vista, a partire da quello pratico: oltre a disporre della connettività Wi-Fi, il lettore pesa solo 113 grammi e può essere gestito sia dal touchscreen da 3,6” (9,14 cm), sia con i comandi fisici tattili. La cornice in alluminio fresato offre rigidità, assicurando a detta el produttore “bassa impedenza, suono stabile e nitido e bassi potenti”.

L’amplificatore digitale S-Master HX, sviluppato appositamente per Walkman, è compatibile con il formato DSD nativo. Il produttore evidenzia nuove saldature di alta qualità prive di piombo, la riduzione di distorsioni e rumori su un’ampia gamma di frequenze, promettendo “sonorità più piene e profonde”.

Come l’ultimo modello Signature Walkman, anche NW-A306 è dotato di una saldatura a riflusso contenente oro, che – secondo il produttore – si traduce in una “migliore localizzazione del suono e uno spazio sonoro più ampio”. Per i cultori dell’audio, all’interno è presente un circuito dual clock, un condensatore a pellicola e un resistore.

NW-A306 esegue l’upscaling dei file musicali digitali compressi grazie all’intelligenza artificiale applicata alla fonte (Edge-AI) e al motore DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine). Secondo Sony l’algoritmo è in grado di raggiungere una qualità audio lossless paragonabile a quella dei CD (16 bit 44.1/48 kHz), ripristinando le sfumature acustiche e la gamma dinamica, promettendo “un’esperienza di ascolto più completa e coinvolgente”.

Sony Walkman NW-A306, prezzo e disponibilità

La tecnologia DSEE Ultimate, che esegue l’upscaling della musica scaricata o trasmessa in streaming via Wi-Fi, è compatibile anche con le cuffie wireless. Il lettore musicale NW-A306 sarà disponibile in Europa da questo mese: il prezzo di listino dovrebbe essere di 399 euro per la versione da 32GB.

