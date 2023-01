Apple celebra Martin Luther King con homepage ed ebook gratis

Lunedì 16 gennaio negli Stati Uniti è il Martin Luther King Jr. Day, e come ormai da tradizione da diversi anni a questa parte, Apple commemora la ricorrenza dedicando la sua homepage USA con tanto di foto e citazione.

Non solo: quest’anno la multinazionale di Cupertino fornisce anche un link per ottenere una copia gratuita del libro Strive Toward Freedom scritto dal pastore protestante, politico e attivista statunitense, leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani, nato il 15 gennaio del 1929 e assassinato il 4 aprile del 1968.

La citazione di Martin Luther King scelta da Apple di quest’anno proviene da un discorso del Dr. King risalente al 1967 sulla necessità di parlare contro la guerra del Vietnam:

Questo non è il momento dell’apatia o del compiacimento. Questo è il momento di un’azione vigorosa e positiva

Come ricorda 9to5mac, è un estratto da un discorso pronunciato il 4 aprile 1967, in cui il dott. King sosteneva che la guerra non stava solo deviando fondi dal lavoro anti-povertà, ma anche inviando in modo sproporzionato giovani neri alla morte.

Ci troviamo ora di fronte al fatto che domani è già oggi. Ci confronta l’aspra urgenza dell’adesso. Nell’enigmatico svolgersi della vita e della storia c’è anche l’essere” troppo tardi”. C’è un libro invisibile della vita che registra fedelmente la nostra vigilanza o la nostra negligenza. “Il dito che si muove scrive e l’avere scritto va avanti…” Abbiamo ancora una scelta oggi; coesistenza non violenta o co-annientamento violento

Il discorso di Martin Luther King, sebbene risalente a oltre mezzo secolo fa, risulta essere quanto mai attuale in questo preciso momento storico. La scelta di Apple, certamente, lancia una riflessione anche sull’attuale panorama geopolitoco globale.

Per scaricare il libro gratuito Strive Toward Freedom di Martin Luther King è sufficiente cliccare qui, mentre per ascoltare il discorso completo vi rimandiamo al video YouTube sopra.

