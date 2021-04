Il nuovo Sony Xperia arriva il 14 aprile

Sony ha aggiornato silenziosamente il banner YouTube della propria pagina ufficiale di Xperia per rivelare che tra un paio di settimane annuncerà un nuovo prodotto. Come notato da Droid Life, il banner evidenzia come la società stia lanciando un nuovo prodotto Xperia il 14 aprile.

Visto che Sony ha utilizzato il banner YouTube di Xperia per rivelare l’annuncio, probabilmente trasmetterà l’evento in streaming sulla piattaforma video. La società non ha detto che tipo di prodotto sta svelando, ma si vocifera potrebbe trattarsi dello smartphone Xperia 1 III.

Secondo queste voci, il terminale avrà specifiche per competere con i dispositivi di punta di altre società. Secondo quanto riferito, avrà un display OLED 4K da 6,5 ​​pollici con proporzioni 21:9 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, oltre a un obiettivo periscopico che sarà prodotto internamente dalla divisione CyberShot di Sony.

Si pensa che il telefono sia alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 888, l’ultimo processore premium del marchio per smartphone, e possa avere fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Altre possibili caratteristiche includono una batteria da 5.000 mAh, uno slot per micro SD e un jack per cuffie. Secondo quanto riferito, il modello costerà circa 1.370 dollari se convertito dallo yuan cinese, il che non sorprende, visto che Xperia 1 II aveva un prezzo di 1.200 dollari al momento del lancio.

Tutti i dettagli sul prossimo Sony Xperia saranno svelati il 14 aprile; naturalmente vi terremo informati sull'argomento.