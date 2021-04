Apple continua a lavorare sulla salute del cuore

Apple continua a lavorare sulle tecnologie per la salute, in particolare per il cuore. Cupertino sta cercando un cardiologo esperto che si unisca al suo team di tecnologia sanitaria, con lo scopo di aiutare il gigante della tecnologia a superare gli ostacoli normativi associati all’immissione sul mercato di dispositivi medici di consumo.

L’annuncio per la posizione di lavoro, pubblicato su LinkedIn nelle scorse ore, e successivamente individuato da MyHealthyApple, rileva che il candidato ideale per Apple è un medico con “profonda esperienza” in cardiologia, che ha altresì esperienza con prodotti e tecnologie per la salute.

Apple afferma di preferire candidati con conoscenza dei prodotti medici regolamentati e dei prodotti sanitari digitali, così come l’esperienza nel processo di sviluppo clinico di prodotti sanitari regolamentati, “compresi gli studi clinici cardine”.

Questa è un’eccezionale opportunità per un medico di dimostrare la propria esperienza medica e passione per assistere nella creazione di tecnologie incentrate sulla salute

Sembra che Apple stia cercando qualcuno in grado di navigare in complesse normative governative relative ai dispositivi medici. Inoltre, il lavoro consiste anche nel ruolo della “progettazione dello studio clinico e nello sviluppo del protocollo per le richieste normative”.

Apple è diventata rapidamente uno dei principali attori nel settore della salute dei consumatori, grazie alle innovative funzionalità di monitoraggio biometrico integrate nella piattaforma Apple Watch. Il dispositivo indossabile inizialmente integrava un sensore per il solo calcolo della frequenza cardiaca di base, oltre al monitoraggio dell’attività fisica, ma nel tempo e con le successive versioni, sempre più evolute, è diventato una piattaforma sanitaria a tutti gli effetti, con l’introduzione di hardware in grado di acquisire dati ECG e ossigeno nel sangue.

Alcune funzionalità, come la funzione ECG, richiedono un’approvazione normativa, il che significa che Apple deve presentare studi clinici e aderire a protocolli rigorosi prima di poter immettere sul mercato il dispositivo. L’annuncio di lavoro di Apple di questa settimana sembra suggerire funzionalità hardware future dedicate alla salute e al cuore che richiedono tale approvazione.

È noto che Apple ha un numero di specialisti medici, tra cui almeno due cardiologi di grande esperienza all’interno della propria divisione sanitaria. Il team è guidato dal VP of Health Dr. Sumbul Desai, l’ex direttore esecutivo del programma di salute digitale di Stanford Medicine. Nel momento in cui scriviamo all’annuncio di ricerca Apple su LinkedIn hanno risposto 15 persone ma il numero è destinato ad aumentare.