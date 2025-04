Il sosia del mouse Logitech MX Master in offerta a soli 22 €

Se passate molto tempo davanti allo schermo del computer, il giusto mouse può fare la differenza. In tal caso valutate l’acquisto di quello ottico attualmente in promozione datosi che è piuttosto flessibile, preciso e adatto a diverse esigenze, sia in ambito lavorativo che nel tempo libero.

Esteticamente assomiglia moltissimo al Logitech MX Master, quindi anzitutto risulta particolarmente interessante anche dal punto di vista ergonomico perché la sua forma offre una presa naturale e confortevole riducendo la fatica alla mano e al polso e di conseguenza prevenendo problemi legati alla sindrome del tunnel carpale.

Si può collegare ai dispositivi in tre modi: senza fili, tramite il ricevitore wireless USB-A in dotazione, oppure via Bluetooth 5.0. Oppure tramite cavo, collegandone uno USB-C alla presa anteriore, così da usarlo anche in maniera “illimitata” senza dover dipendere dall’autonomia della batteria integrata.

Offre inoltre una sensibilità regolabile fino a 4000 dpi, con cinque livelli selezionabili (1000, 1600, 2400, 3200 e 4000 dpi) tramite un pulsante dedicato, così da adattarsi facilmente anche a lavori di precisione.

E a proposito di tasti, oltre ai classici per il click sinistro e destro (per altro usano un meccanismo silenzioso) troviamo due rotelle, una superiore per lo scorrimento verticale e una rotella laterale per quello orizzontale. Sono presenti anche un pulsante per tornare rapidamente al desktop e un pulsante laterale programmato per richiamare il tasto Windows.

Infine presenta una cornice LED RGB con 12 colori selezionabili che aggiunge un tocco visivo piacevole senza tuttavia risultare particolarmente invadente.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 22 €.

