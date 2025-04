Attenzione alle false email del Ministero della Salute

Non c’è pausa né riposo nel settore della sicurezza informatica: questa volta la minaccia arriva sotto forma di una email che sembra provenire dal Ministero della Salute, ma che in realtà si tratta di un’operazione di phishing che punta a sottrarre dati personali e soldi degli utenti.

Nel tentativo di convincere, oppure cogliere di sorpresa il maggior numero possibile di utenti, i pirati informatici puntano sull’intestazione dei Ministero della Salute e anche sull’aspetto economico, promettendo rimborsi.

Il Ministero sottolinea che non si tratta di comunicazioni ufficiali, invitando a NON cliccare sui collegamenti contenuti nella email, a NON fornire dati personali e a cancellare immediatamente il messaggio.

Il Ministero della Salute ha già segnalato il caso sia ai Carabinieri del NAS che alla Polizia Postale. Nelle false email si legge che “A seguito di una recente verifica sui tuoi versamenti, abbiamo rilevato un pagamento in eccesso relativo a due mensilità al Sistema Sanitario Nazionale (SSN)”. Sono e-mail di phishing e, come indicato dal Ministero, si raccomanda di non cliccare sui collegamenti ricevuti e non fornire alcun dato personale. La polizia postale ricorda di verificare sempre la veridicità delle comunicazioni ricevute attraverso i canali ufficiali, in questo caso il sito del Ministero della Salute. Una raccomandazione ch torna sempre utile contro le campagne di phishing del momento.

Sempre sul fronte sicurezza informatica, in questi giorni è scattato l’allarme per un accesso non autorizzato ai dati dei clienti dell’autonoleggio Hertz tramite un fornitore della società: nei dati trafugati rientrano anche patenti di guida e carte di credito.

Nel corso del 2024 è stato rilevato un sensibile aumento dei furti di dati poi pubblicati o in vendita nel dark web: purtroppo nella classifica delle nazioni più colpite l’Italia è il quinto paese al mondo. Per tutte le notizie sulla sicurezza informatica rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.