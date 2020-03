Soundbar Samsung harman/kardon HW-Q70R 3.1.2 in sconto di oltre 100 euro su eBay

Samsung ha da tempo acquisito Harman che vanta nel suo portfolio non solo sistemi audio per casa e auto ma anche impianti surround e sounbar di eccellenza. Nella gamma troviamo anche il modello Top con dolby Atmos HW-90 al costo di 1.499 € al pubblico (ma su Ebay si trova anche a 1.050 €) e con altoparlanti posteriori wireless che hanno speaker frontali e diretti verso l’alto.

Per chi ha un budget più limitato e l’impossibilità di installare (almeno in un primo momento) i canali posteriori c’è un’ottima soluzione ad un prezzo accessibile e ad altissima qualità: Samsung harman/kardon HW-Q70R.

La soundbar Samsung harman/kardon HW-Q70R permette un ascolto immersivo con un vero audio 3.1.2 canali, con una potenza in uscita di 330 W, che grazie alla tecnologia Samsung Acoustic Beam, permette al suono di propagarsi intorno allo spettatore, nei formati Dolby Atmos e DTS:X. La Soundbar, che migliora automaticamente la chiarezza dei dialoghi quando il volume è basso, è compatibile con Alexa, e supporta i contenuti HDR10+.

Tra le altre caratteristiche, Samsung harman/kardon HW-Q70R integra la tecnologia Adaptive Sound: questo vuol dire che la Soundbar analizza il segnale audio per offrire automaticamente un suono ottimizzato in base alla singola scena. In questo modo si potranno sentire con chiarezza le voci anche quando il volume è basso.

Per tutti i gamer, la soundbar, se collegata insieme ad un TV Samsung e ad una console da gioco, passa automaticamente alla modalità Game Mode, senza necessità di alcuna configurazione.

Tra le altre caratteristiche, l’assenza di cavi tra la Soundbar e il subwoofer, che è wireless e che potrà essere posizionato ovunque si desidera, così da circondarsi al meglio di bassi più profondi e potenti. Grazie al Bluetooth integrato, la Soundbar si collega immediatamente ad altri dispositivi, e grazie a SmartThings sarà possibile aggiungere altoparlanti alla propria installazione domotica, così da avere un maggiore controllo sul suono in tutta la casa smart.

E’ possibile utilizzare il solo telecomando della TV per gestire la soundbar, così da non dover impiegare più di un telecomando. Ancora, nota di non poco conto, con il Wireless Surround Kit sarà possibile trasformare la Soundbar in un impianto audio surround con canali posteriori senza la seccatura dei cavi. Abbinando il kit alla tua Soundbar, si avrà un sistema per un’autentica esperienza di suono surround.

Il prezzo di listino è di 499 € ma vi segnaliamo l’offerta su eBay: Samsung harman/kardon HW-Q70R 3.1.2, in sconto di oltre 100 euro rispetto al listino originale