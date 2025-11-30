Una estensione Chrome e Firefox per non vedere contenuti creati con l’AI

Siete stanchi di immagini, video e testi generati con l’AI? Slop Evader è una estensione per Google Chrome o Firefox che consente di navigare sul web mostrando solo e soltanto contenuti pubblicati prima del 30 novembre 2022, il giorno del lancio di ChatGPT. “In questo modo potete essere sicuri che ciò che leggete è stato scritto o realizzato da un essere umano”, riferisce la sviluppatrice.

Il sito 404 Media lo definisce un’operazione che fa “terra bruciata” intorno all’Intelligenza Artificiale, garantendo la navigazione su contenuti che non sono “inutile brodaglia” creata dall’AI.

L’estensione (qui i dettagli) è stata creata da Tega Brain, artista e ricercatrice, sgomenta per l’implacabile e aggressiva distribuzione dei contenti creati con la cosiddetta “AI generativa”, nonostante le critiche diffuse e l’avversione di molte persone verso questa deriva del web.

La sfiducia nelle nostre relazioni con i media è qualcosa di enorme e di grande impatto in un momento nel quale abbiamo a che fare con “media sintetici”, riferisce l’artista al sito 404 Media, spiegando che strumenti quali Sora 2 hanno mandato in corto circuito la nostra abilità di comprendere ciò che è reale, portando a un oceano si spazzatura online. “Ho pensato a come rifiutare tutto questo e il modo più semplice e grezzo è semplicemente fare ricerche su materiale che risale a prima del 2022”.

Attualmente Slop Evader può essere sfruttata per cercare archivi che risalgono a prima della nascita di ChatGPT su sette diversi siti dove la “sbobba” (come la chiama l’artista) si è diffusa di più: YouTube, Reddit, Stack Exchange e MumsNet; l’ovvio inevitabile svantaggio, dal punto di vista dell’utente, e che non è possibile fare ricerche su argomenti attuali o “sensibili al tempo”. Nostalgia del vecchio web a parte, si tratta ovviamente di una provocazione. Brain riferisce che intende aggiungere altri siti e creare una nuova versione dell’estensione che sfrutta DuckDuckGo per le ricerche anziché Google; il vero obiettivo è spingere le persone a interrogarsi sull’uso di una internet “dispotica e inumana” verso la quale la Silicon Valley ci sta spingendo. Una sufficiente opposizione culturale, a suo dire potrebbe portare le persone al rifiuto collettivo di testi, immagini e video creati con l’AI, con conseguente salvaguardia dei processi creativi, della privacy, certezza dei risultati, senza rimanere intrappolati in un mondo che sta distruggendo la creatività.

