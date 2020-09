Spendi 10 euro su Amazon oggi e ne risparmi 10 al Prime Day

La nuova promozione di Amazon è uno sorta di scambio alla pari: spendi 10 euro oggi e ne risparmi altrettanti al Prime Day. Si tratta nello specifico di un’offerta valida per i clienti abbonati ad Amazon Prime che, acquistando uno o più prodotti presenti in questa pagina entro il 12 ottobre, riceveranno un buono sconto del valore di dieci euro da spendere durante il Prime Day.

Si tratta di un’offerta usufruibile una sola volta da ciascun cliente Amazon Prime, che potrà scegliere uno o più delle migliaia di prodotti di piccole e medie imprese appartenenti a varie categorie, tra cui casa e cucina, alimentari, bellezza e cura della persona, prodotti per animali, giochi e giocattoli, elettronica, gioielli, libri e molto altro.

Il buono promozionale di 10€, come dicevamo, sarà usufruibile unicamente durante il Prime Day, dalle ore 00:00 del 13 ottobre alle ore 23:59 del 14 ottobre. Non può essere utilizzato per l’acquisto di Buoni regalo Amazon, prodotti digitali, libri (sia fisici che e-books), latte artificiale per neonati e bambini, tasse e costi di iscrizione, spese di spedizione, costi di confezioni/scatole regalo e sugli ordini Prime Now.

Dopo aver effettuato un acquisto idoneo all’interno di questa selezione di prodotti, l’utente riceverà una email di conferma con le istruzioni su come richiedere il buono promozionale all’interno del proprio Prime Rewards Center. E’ importante che buono promozionale venga richiesto prima o durante il Prime Day, in quanto non si potrà usare in altri contesti al di fuori di quest’ultimo. Una volta ricevuto, il buono sarà automaticamente applicato agli acquisti idonei effettuati durante Prime Day, quindi non sarà necessario ricordarsi di inserire codici o attivare particolari caselle.

Il buono promozionale sarà automaticamente applicato anche per gli acquisti effettuati tramite Alexa, oltre a quelli tramite l’app di Amazon per dispositivi mobili o direttamente navigando all’interno dell’e-commerce tramite il browser web. Una volta riscattato, sarà possibile controllare di aver ricevuto il buono promozionale da questa pagina.

Ricordiamo che la presente offerta è limitata ai membri Prime. Chi non è ancora iscritto a Prime, può farlo seguendo queste istruzioni.