iPhone 12, Prosser anticipa data e modelli delle prime spedizioni

ll possibile giorno del keynote è ancora una volta indicato per il 13 ottobre ma, nonostante l’ultima anticipazione in parte errata, il leaker seriale Jon Prosser torna a parlare degli imminenti iPhone 12 indicando data e modelli delle primissime spedizioni di Apple indirizzate ai distributori.

Il giorno lunedì 5 ottobre i modelli finali di iPhone 12 pronti per la commercializzazione lasceranno le fabbriche degli assemblatori, per lo più dalla Cina, per raggiungere magazzini e depositi dei distributori nei vari paesi inclusi nel primo lotto di lancio.

Ma, come già emerso in diversi report ormai da mesi, non tutti gli iPhone 12 saranno pronti e inclusi in questo primo lotto: nei bancali ci saranno i modelli iPhone 12 mini da 5,4 pollici, con una ulteriore conferma del nome finale atteso, e anche iPhone 12 da 6,1 pollici: sembra così che le spedizioni non includeranno invece i modelli top di gamma iPhone 12 Pro da 6,1” e iPhone 12 Pro Max da 6,7”. Al momento questi ultimi sono indicati in arrivo a novembre.

Per entrambi gli iPhone 12 in arrivo per primi per preordini e sugli scaffali dei negozi, vengono indicati modelli da 64GB, 128GB e 256GB: le spedizioni a partire dal 5 ottobre risultano così in linea con il possibile inizio dei preordini dal 16 ottobre e nei negozi dal 23 ottobre. Ne suo ultimo post Prosser non conferma queste date rivelate però in un suo messaggio precedente. Queste tempistiche rispetterebbero la tradizionale tabella di marcia di Cupertino per il lancio dei nuovi terminali.

Vale la pena osservare che in un altro messaggio pubblicato a poche ore di distanza da quello sopra, Prosser anticipa che i modelli top iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max saranno proposti con capacità di memoria a partire da 128GB, lasciando così ipotizzare i tagli da 128GB, 256GB e 512 GB, quindi un raddoppio di storage per i modelli di ingresso rispetto agli iPhone 11 Pro attuali.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 è in questo approfondimento di macitynet. Tutti gli articoli dedicati a iPhone, iPad, Mac e allo smarwatch Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere su iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macitynet ai rispettivi collegamenti.