Stupitevi, ecco come sarà spesso iPhone 17 Air

Come pensate che sia un telefono da mezzo centimetro di spessore? La risposta arriva da un video che mostra un dummy di iPhone 17 Air, grazie al quale è possibile farsi un’idea precisa di cosa significhi in termini di maneggevolezza e tascabilità.

Il filmato, pubblicato da Unbox Therapy, mostra la riproduzione di iPhone 17 Air basata su file CAD industriali usati dai produttori di accessori. Il design è quello che conosciamo: minimalista ed elegante.

Ma è visto di profilo che stupisce: è incredibilmente sottile, davvero una nuova specie di iPhone. iPhone 17 Air viene mostrato accanto ai dummy degli altri modelli in arrivo: iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Nel confronto diretto, tutti appaiono più massicci e spessi.

Quanto è spesso iPhone 17 Air?

Per andare oltre il generico “super sottile”, nel nostro approfondimento su iPhone 17 Air scopriamo che lo spessore sarà compreso tra 5,7 e 5,9 mm. Se confermato, sarebbe l’iPhone più sottile di sempre, vicino ai 5,4 mm dell’iPod nano di settima generazione.

Per il resto, il dispositivo segue il design Apple: scocca piatta, bordi netti, display da 6,6 pollici e una fotocamera posteriore a singola lente con sensore da 48 MP, inserita in una barra orizzontale in stile Pixel. L’effetto visivo è moderno, essenziale e, secondo chi lo ha provato, “futuristico”.

Prezzo iPhone 17 Air e data di uscita

iPhone 17 Air dovrebbe avere un display OLED da 6,6″ con cornici sottilissime, retro in materiale composito (vetro piatto, alluminio o titanio), Action Button e nuovo Camera Button, chip Apple A19 o A19 Pro e USB-C connettore disassato.

Il prezzo di iPhone 17 Air è stimato a partire da circa 999 dollari. In Italia ci si può aspettare un prezzo di circa 1.179 euro, con variazioni in base alla memoria e ai colori disponibili. La data di uscita è prevista per settembre 2025, durante il tradizionale evento Apple di fine estate.

Invece per tutte le novità attese negli iPhone 17 Pro rimandiamo a questo articolo di macitynet.