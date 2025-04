iOS 19 avvicinerà iPhone al mondo iPad con Stage Manager

Se iPadOS 19 si avvicinerà ancora di più a macOS introducendo una barra dei menù, iOS 19 potrebbe compiere un passo importante verso iPadOS portando Stage Manager su iPhone. L’indiscrezione arriva da oriente e se confermata segnerebbe un deciso passo avanti nell’uso multitasking degli iPhone.

Stage Manager su iPhone, ecco cosa cambia

Ricodiamo che Stage Manager è una funzione di iPad che consente di organizzare più app in finestre ridimensionabili e sovrapponibili, offrendo un’esperienza d’uso simile a quella di un computer.

Per le sue esigenze hardware, in particolare per la dimensione dello schermo, non potrebbe mai essere sfruttato su iPhone. Di qui la scelta Apple, dice il leaker Majin Bu, di abilitarla quando l’iPhone verrà collegato tramite porta USB-C a un monitor esterno.

Oggi è già possibile collegare un iPhone a un monitor, ma si limita a duplicare lo schermo. Con iOS 19, invece, verrebbe proposta un’interfaccia ottimizzata attivando uo Stage Manager simile a quello di iPad.

Come funzionerà il collegamento a un monitor esterno

Collegato l’iPhone ad un display, a quel punto sarà possibile:

Aprire più app in finestre separate

Ridimensionare e sovrapporre liberamente le finestre

e liberamente le finestre Organizzare lo spazio di lavoro in piena libertà, come su iPadOS e macOS

L’iPhone potrebbe essere usato come trackpad o tastiera virtuale, oppure associato a tastiere e mouse Bluetooth per un’esperienza ancora più simile a quella di un iPad.

Un cambiamento che si inserisce nella nuova filosofia di iOS 19

Questa novità si integra con il ridisegno grafico di iOS 19 presentato da Apple.

Con la nuova interfaccia “Solarium”, iOS punta su linee più moderne e fluide, angoli ancora più stondati, trasparenze e animazioni dinamiche, elementi che potrebbero essere studiati per offrire il meglio anche su display esterni di grandi dimensioni.

Parallelamente, iPadOS 19 accentuerà ancora di più la differenziazione da iOS, potenziando la gestione delle finestre multiple e spingendo l’iPad verso un uso ancora più simile a quello di un laptop. Ricordiamo anche l’indiscrezione su una futura barra dei menù, ulteriore segnale di avvicinamento al mondo Mac.

Disponibilità e modelli compatibili

iOS 19 sarà presentato alla WWDC 2025 a giugno, con il rilascio della prima beta per sviluppatori subito dopo e il lancio definitivo a settembre insieme ai nuovi iPhone 17.

Tuttavia, non tutti gli iPhone saranno compatibili con Stage Manager. La funzione potrebbe essere limitata ai modelli con chip più potenti o con almeno 8 GB di RAM. Questo potrebbe escludere, ad esempio, gli iPhone 15 e 15 Plus.

La scelta sarebbe in linea con quanto accaduto su iPad, dove Stage Manager è riservato ai modelli con chip M1 o superiori.